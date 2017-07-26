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В Помпеях обнаружили захоронение организатора гладиаторских боев

Наука
26 июля, 17:04 UTC+3 РИМ РИМ 26, июля. /ТАСС

Археологи нашли захоронение Гнео Аллео Нигидио Майо, которого за славу и богатство в народе называли "принцем" Помпей

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РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Захоронение древнеримского организатора гладиаторских боев обнаружено в ходе раскопок в археологическом комплексе Помпеи, античного города, погибшего от извержения вулкана Везувий в 79 году н.э. Об этом сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на дирекцию музея под открытом небом.

Как предполагают ученые, захоронение, убранное мрамором с эпиграфом, свидетельствующим о знатности усопшего, принадлежит Гнео Аллео Нигидио Майо. В народе за славу и богатство его называли "принцем" Помпей. Прославился он тем, что организовывал зрелищные гладиаторские бои в местном цирке, а скончался за год до знаменитого извержения, в результате которого Помпеи оказались на века погребены под землей.

Первые раскопки там начались еще в конце XVI веке, но системный и научный характер приобрели к XVIII веку. В ходе долгой истории изучения этого древнеримского города сформировались принципы современной археологии, которая зарождалась как "охота за сокровищами" древности. Раскопки продолжаются до сих пор, поскольку пока около 20% "мертвого города" остаются под землей. Известно, что в Помпеях был цирк - обязательный атрибут любого древнеримского города, где проводились гладиаторские бои, а также школа гладиаторов.

Нынешние работы производятся в рамках проекта "Большие Помпеи", финансируемого частично за счет европейских фондов. Необходимость в таком финансировании появилась после того, как в 2010-2011 годах в комплексе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, произошел ряд обвалов.

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