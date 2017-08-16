СМИ: Motorola запатентовала смартфон с самовосстанавливающимся экраном

ТАСС, 16 августа. Американская компания Motorola Mobility, принадлежащая китайскому холдингу Lenovo Group, запатентовала смартфон с самовосстанавливающимся экраном. Выделяемое аппаратом тепло может "залечивать" мелкие повреждения на мониторе из пластика или полимерного стекла, сообщил во вторник американский интернет-портал SlashGear.

В распоряжении журналистов оказалась копия полученного компанией патента на изобретение. Новый смартфон сможет самостоятельно определять характер повреждений экрана - небольших трещин и царапин - и уведомлять об этом пользователя. Сам хозяин аппарата также сможет указать, в какой области экрана, на его взгляд, необходимо устранить повреждение: деформированный участок нужно будет обвести.

Процесс самовосстановления стекла запускается по команде пользователя. В памяти смартфона хранится информация об исходной форме экрана. Встроенный в аппарат тепловой элемент нагревает заданную область и "заживляет" повреждения.

Отмечается, что новая технология не сможет устранить все дефекты, например починить полностью разбитый экран или дисплей, от которого откололся кусок.