В Польше археологи приступили к исследованию гробницы возрастом более 6 тыс. лет

ВАРШАВА, 22 августа. /ТАСС/. Огромную гробницу, созданную из многотонных камней более 6 тыс. лет назад, начали исследовать польские археологи. О существовании этого древнего захоронения, находящегося сейчас на территории Западно-Поморского воеводства Польши в местности Долице, ученым известно уже около века, но до сих пор никто не решался проводить в этом месте раскопки.

Гробницу в Долицах из-за ее монументального размера иногда называют польской пирамидой. Она представляет собой вытянутый треугольник длиной более 70 м и 2 м в высоту, выложенный необработанными камнями, большинство из которых весят по несколько тонн.

Раскопки археологи начали в августе. Ранее ученые были убеждены, что гробница плохо сохранилась. Однако уже первые исследования показали, что это не так. После снятия нескольких слоев земли оказалось, что многие камни стоят на своих местах уже несколько тысячелетий.

"Такой уровень сохранности нас всех очень удивил", - отметила руководитель проекта Агнешка Матушевская с кафедры археологии Щецинского университета. "Гробница не разрушалась, а просто была засыпана слоями земли", - цитирует ее слова Польское агентство печати.

Исследователи предполагают, что в широкой части гробницы находится захоронение. Его поиски запланированы на следующий год. Также есть версия, что после похорон сверху были составлены огромные камни, которые были засыпаны землей, а уже потом на вершину этой конструкции добавили более мелкие булыжники, из-за чего сложилось впечатление, что вся гора выполнена из камня. "Она, вероятно, производила впечатление, так как в высшей точке достигала высоты 2 метров", - отметила Матушевская.

По ее словам, эту гробницу возвели представители так называемой культуры воронковидных кубков эпохи позднего неолита. Предполагается, что они таким образом почтили какого-то высокопоставленного старшину, племенного или родового главу.

Оценив ценность этой гробницы по достоинству, ученые при помощи авиационного лазерного сканера исследовали близлежащие территории, обнаружив еще несколько аналогичных конструкций, о существовании которых ранее не было известно. Новые находки в Долицах также планируется сделать частью археологического музея под открытым небом и вписать их в маршрут европейской мегалитической тропы.

Польские мегалитические сооружения сохранились исключительно в лесах, где за несколько тысячелетий им удалось избежать разрушения. Самые известные польские пирамиды древности можно увидеть в западно-поморском регионе, где они были восстановлены в первозданном виде после тщательного исследования. Эти конструкции считаются проявлением общеевропейской тенденции создания в V-III тысячелетиях до нашей эры огромных сооружений из монументальных каменных блоков, самым ярким образцом которых считается британский Стоунхендж.