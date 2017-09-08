Путин согласился с возможностью создания в Перми центра робототехники

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президенту РФ Владимир Путин согласился с возможностью создания в Перми федерального центра робототехники.

В ходе общения с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края председатель совета директоров компании "Промобот" Алексей Южаков заявил, что рынок робототехники и искусственного интеллекта - самый быстрорастущий рынок на сегодняшний день. "$30 млрд, но к 2020 году может достичь $80 млрд, - отметил он. - Эксперты говорят о том, что прирастать он будет ни за счет лидеров отрасли промышленной робототехники, которая сегодня есть, а за счет сервисной робототехники и искусственного интеллекта". "У нас здесь достаточно сильные позиции. Это такой поезд, который сейчас очень быстро начинает разгоняться, и если мы сюда сможет очень оперативно прыгнуть, то уверен, что мы сможем занять не просто значительные, а лидирующие позиции на мировой арене", - сказал Южаков.

По его словам, вместе с коллегами были проанализированы программы стран-лидеров в области робототехники, государственные программы поддержки Японии, Южной Кореи. Он уточнил, что сервисной робототехникой считаются устройства, помогающие по дому, голосовые помощники, роботы, задействованные в уборке, этот рынок также завязан на искусственный интеллект.

Южаков заявил, что эксперты по всему миру называют новым трендом переход от информационных технологий к робототехнике: пишутся соответствующие госпрограммы и прочее. "Мы проанализировали лучшие программы по поддержке в Японии, Южной Кореи и Китае, в том числе, и составили глубокий анализ. Два тезиса оттуда: крайне необходима стратегия развития робототехники в России. Второй момент - сегодня нет единого координационного центра, федерального центра компетенции в области робототехники, а это очень важно, потому что только с учетом такого федерального центра можно конкурировать с другими странами, потому что компетенциями очень важно делиться, не переплачивать за них втридорога", - сказал Южаков. Он предложил организовать такой центр в Перми, который в IT-сообществе в России называют центром робототехники страны.

Президент РФ оценил предложение. "Что касается того, что революция в IT прошла - это спорный вопрос. Что касается программ робототехники и федерального центра - вполне это можно сделать", - сказал Путин.

В ходе "открытого урока" 1 сентября российский лидер указал, что мировое господство будет у того, кто опередит других в разработке технологии искусственного интеллекта.