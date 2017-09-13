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Конструкторы из Петербурга разработали атомную подлодку для арктических проектов

Наука
13 сентября, 18:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, сентября. /ТАСС

Субмарина сможет доставлять оборудование для ремонта на подводных объектах нефтедобычи

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Рубин" разработало проект атомной подводной лодки-транспортировщика катамаранного типа для обслуживания объектов в арктических морях. Проект представил в среду на конференции RAO/CIS Offshore-2017 в Санкт-Петербурге главный конструктор ЦКБ "Рубин" Евгений Торопов.

"Перед комплексом ставятся задачи доставки оборудования в любую точку Арктики вне зависимости от ледовой обстановки. Анализ использования ледокольного флота в Арктике показал, что для работы по обустройству необходима постоянная работа ледокола, а сегодняшние ледоколы не все могут пройти в высокие широты. Поэтому мы предложили вариант использования подводного носителя, который мог бы работать во всем секторе Арктики", - сказал Торопов.

"Проект подводного транспортно-монтажного и сервисного комплекса разработан ЦКБ "Рубин" в рамках проекта "Айсберг" по заказу Фонда перспективных исследований, - сообщил журналистам руководитель проектной группы этого фонда Виктор Литвиненко. - Мы это делаем для того, чтобы в первую очередь осваивать Арктику. Арктика - это сложный элемент, и если мы сможем осваивать Арктику, то мы сможем освоить любой участок мирового океана".

Как сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований, подводный транспортно-монтажный и сервисный комплекс позволит обеспечить доставку и установку широкой номенклатуры подводного оборудования для обустройства морских месторождений на акваториях замерзающих морей и в любых других районах мирового океана, где использование надводных технических средств затруднительно по гидрометеорологическим условиям.

"Комплекс позволит обеспечить доставку и работу подводных технических средств для выполнения сервисных и ремонтных работ на подводных объектах нефте- и газодобычи, других технических средств, располагаемых на дне моря или в толще воды, а также может быть использован для подъема затонувших предметов с морского дна", - пояснили в пресс-службе.

По словам разработчиков, проект находится в высокой стали разработки, и сроки его реализации теперь зависят от принятия решения о финансировании. По словам Торопова, стоимость лодки, которая, может быть построена на существующих мощностях "Севмаша", будет на 40% меньше аналогичной по водоизмещению военной атомной подводной лодки. Как рассказал Виктор Литвиненко, для реализации проекта планируется создать консорциум при участии Объединенной судостроительной корпорации и Росатома.

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