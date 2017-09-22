Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти

ЛОНДОН, 22 сентября. /Корр.ТАСС Илья Дмитрячев/. Всего полчаса физической активности в день способны снизить риск преждевременной смерти на треть, причем для этого не обязательно ходить в спортивный клуб или заниматься спортом вообще. Такой вывод содержится в последнем исследовании, опубликованном в британском медицинском журнале The Lancet.

В рамках подготовки доклада ученые изучали активность 131 тыс. человек из 17 стран мира в течение семи лет, с 2003 по 2010 годы, и ее влияние на здоровье. Они пришли к заключению, что для того, чтобы прожить дольше, нет разницы, бегает ли человек по утрам или, например, просто ходит до метро пешком или активно убирается по дому. Главное - регулярно увеличивать частоту пульса, что поможет снизить риск сердечных или иных заболеваний.

"Отлично, если человек посещает спортзал, но для этого нужно иметь много времени. Если мы можем ходить пешком до работы или гулять в обеденный перерыв, это тоже поможет", - цитирует газета руководителя исследования, Скотта Лира из канадского Университета Саймона Фрейзера.

Ученые установили, что риск преждевременной смерти у людей, которые активны более двух с половиной часов в неделю, на 28% меньше, чем у тех, кто ведет сидячий образ жизни. Их доля увеличивается до 31% в богатых странах.

Еще лучше обстоят дела у людей, которые активны более двенадцати с половиной часов в неделю. Их шансы прожить дольше вырастают на 36%. Свыше 20 часов недельной нагрузки уже не приносят дополнительных преимуществ.

По оценкам команды Скотта Лира, ежедневная активность смогла бы помочь избежать каждую двенадцатую скоропостижную кончину в мире.