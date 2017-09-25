Минобрнауки поддерживает создание попечительского совета РАН при президенте России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки считает правильным предложение, озвученное на выборах президента Российской академии наук (РАН), по созданию попечительского совета РАН при президенте РФ. Об этом замглавы ведомства Григорий Трубников сообщил ТАСС в понедельник.

"Есть интересное предложение у двух или трех кандидатов в президенты РАН по поводу создания попечительского совета Академии наук, который, как они считают, должен возглавить президент страны. Мне кажется, это правильно", - сказал Трубников.

Он добавил, что все пятеро кандидатов, которые баллотируются в президенты Российской академии наук, предлагают эволюционные преобразования в ее работу. "Все кандидаты выступают за хорошие, конструктивные и эволюционные преобразования в Академии наук. Предложения, в первую очередь, касаются изменений в федеральный закон об Академии наук №253 о том, чтобы РАН кроме экспертизы занималась еще координацией и организацией научных исследований. В этом все кандидаты солидарны", - отметил замминистра.

Он также подчеркнул, что многие кандидаты говорят о необходимом омоложении и президиума, и самой Академии наук. "Я думаю, что это все будет происходить эволюционном путем. Последние выборы показывают, что средний возраст академиков и членов-корреспондентов значительно уменьшился за счет "молодой крови". Это очень хорошо, и это будет продолжаться, и все кандидаты это поддерживают", - сказал Трубников.

По его словам, также все кандидаты говорили о необходимости интеграции науки и высшей школы при помощи базовых кафедр, исследовательской аспирантуры, экспертизы учебников высшей школы. "Вообще все пятеро кандидатов хотели бы активнее участвовать в интеграции с вузовской наукой. Кроме того, все кандидаты говорят, что необходимо увеличить финансирование на науку, и это несомненно, каждый предлагает свои подходы, но они все соглашаются с тем, что наука должна быть более эффективна", - подчеркнул замминистра.

"Завтра мы определимся, и общее собрание проголосует большинством голосом за будущего президента Академии наук, которого, мы надеемся, президент поддержит", - заключил Трубников.

Выборы президента РАН должны были состояться в конце марта 2017 года, однако в первый день собрания все три кандидата - Владимир Фортов, возглавлявший тогда академию, биофизик Александр Макаров и специалист в области лазерной физики Панченко - сняли свои кандидатуры. В итоге выборы перенесли на полгода, а исполняющим обязанности главы РАН стал вице-президент академии Валерий Козлов.