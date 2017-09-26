Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый глава РАН обещает существенно обновить состав президиума организации

Наука
26 сентября, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По словам Александра Сергеева, обновление состава президиума не будет происходить за счет отстранения "старших и уважаемых академиков от решения очень важных дел в Академии наук"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Избранный президент РАН (Российской академии наук) Александр Сергеев пообещал существенно обновить состав президиума организации в соответствии со списком, который будет представлен на выборах президиума в четверг. Об этом Сергеев сказал во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

Смотрите также
Президент РАН Александр Сергеев

Биография избранного президента РАН Александра Сергеева

"В президиум войдут те члены Академии, которых изберет общее собрание послезавтра. Процедура такая, что есть выдвижение от тематических региональных отделений, есть выдвижение от избранно президента РАН. И избранный президент РАН предлагает вице-президента. В четверг мы этот список представим. Я могу точно сказать, что по крайней мере в соответствии с этим списком мы планируем существенно обновить состав президиума РАН и омолодить его", - сказал он.

По словам президента РАН, обновление состава президиума не будет происходить за счет отстранения "старших и уважаемых академиков от решения очень важных дел в Академии наук". "Я обещаю, что будущий президиум РАН будет сплавом мудрости старших и энергии молодых", - заключил он.

Академик, директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, набрав около 70% голосов. Сергеев - специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев.

Смотрите также

Экс-президент РАН: академия наук готова сплотиться вокруг нового главы

Коллеги желают президенту РАН "терпения, спокойствия, слаженной работы внутри академии"

Фурсенко: администрация президента будет работать с новым главой РАН

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РАН
Персоны
Каблов, Евгений Николаевич Сергеев, Александр Михайлович Красников, Геннадий Яковлевич Панченко, Владислав Яковлевич Нигматулин, Роберт Искандрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
3
В музее на Урале впервые представят редкие кристаллы рубина, найденные в Арктике
16
Сгорел не зря: лучшие кадры Cassini за годы его миссии
Новые фрагменты палеолитических рисунков
4
Студенты МГУ нашли в пещерах на Южном Урале новые палеолитические рисунки
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Иран возбудил уголовное дело против Павла Дурова
4
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
5
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама