Новый глава РАН обещает существенно обновить состав президиума организации

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Избранный президент РАН (Российской академии наук) Александр Сергеев пообещал существенно обновить состав президиума организации в соответствии со списком, который будет представлен на выборах президиума в четверг. Об этом Сергеев сказал во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

"В президиум войдут те члены Академии, которых изберет общее собрание послезавтра. Процедура такая, что есть выдвижение от тематических региональных отделений, есть выдвижение от избранно президента РАН. И избранный президент РАН предлагает вице-президента. В четверг мы этот список представим. Я могу точно сказать, что по крайней мере в соответствии с этим списком мы планируем существенно обновить состав президиума РАН и омолодить его", - сказал он.

По словам президента РАН, обновление состава президиума не будет происходить за счет отстранения "старших и уважаемых академиков от решения очень важных дел в Академии наук". "Я обещаю, что будущий президиум РАН будет сплавом мудрости старших и энергии молодых", - заключил он.

Академик, директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев победил во втором туре выборов президента Российской академии наук, набрав около 70% голосов. Сергеев - специалист в области лазерной физики, фемтосекундной оптики, теории нелинейных волновых явлений, физики плазмы и биофотоники. На пост президента РАН претендовали пять академиков: Евгений Каблов, Геннадий Красников, Роберт Нигматулин, Владислав Панченко и Александр Сергеев.