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Члены РАН в среду будут выбирать глав отделений Академии наук

Наука
27 сентября, 0:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Во вторник стало известно, что новым главой РАН стал физик, директор нижегородского Института прикладной физики РАН Александр Сергеев

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук в среду будут выбирать академиков-секретарей и председателей региональных отделений РАН.

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"Мы проводим общее собрание отделений, в том числе региональных отделений нашей Академии наук. Там будут избирать руководителей: академиков-секретарей и председателей региональных отделений, а также будем рекомендовать на этих наших общих собраниях состав обновленного президиума Российской академии наук", - сказал и. о. президента РАН Валерий Козлов.

Общее собрание РАН во вторник большинством голосов выбрало президентом Академии наук Александра Сергеева.

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Российская академия наук включает в себя 13 отделений по областям и направлениям науки, например, Отделение химии и наук о материалах или Отделение сельскохозяйственных наук, а также три региональных отделения (Уральское, Сибирское и Дальневосточное). Отделениями руководят академики-секретари, а региональными отделениями - председатели. Они же представляют свои отделения в президиуме - органе управления академией.

Академики-секретари и председатели региональных отделений избираются на общем собрании РАН на пять лет. Один и тот же человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Ранее экс-президент Российской академии наук Владимир Фортов рассказал ТАСС, что его кандидатура выдвинута на пост академика-секретаря от Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления. В настоящее время его председателем является физик Андрей Лагарьков.

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Персоны
Козлов, Валерий Васильевич Фортов, Владимир Евгеньевич Сергеев, Александр Михайлович
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