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Путин утвердил Сергеева на посту президента РАН

Наука
27 сентября, 19:25 дата обновления: 27 сентября, 19:53 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 27, сентября. /ТАСС

Президент РФ в ходе встречи попросил академика уделить внимание реализации стратегии научно-технологического развития России

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НОВО-ОГАРЕВО, 27 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил на пост главы Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, который одержал победу во втором туре выборов на этот пост. Глава государства лично в ходе рабочей встречи ознакомил академика Сергеева с подписанным указом.

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Путин на встрече с Сергеевым попросил его уделить внимание реализации стратегии научно-технологического развития России и совершенствованию нормативно-правовой базы академической науки.

"Александр Михайлович, прежде всего хочу вас поздравить с убедительной победой на выборах президента Российской академии наук, за вас проголосовало более 70%. Это знак доверия кандидатского сообщества, надежды на то, что вы, возглавив академию, будете и дальше ее укреплять, развивать, повышать ее авторитет, роль и значение в жизни страны. И я очень рассчитываю на то, что так оно и будет", - сказал Путин.

"В этой связи хотел бы попросить вас уделить необходимое внимание реализации стратегии, которая была принята некоторое время назад. Для этого, безусловно, нужно будет наладить деловые очень хорошие отношения с различными уровнями государственной власти, с правительством, с администрацией", - добавил президент.

По его словам, "нужно, безусловно, будет выстроить отношения с известной структурой ФАНО".

"Рассчитываю, что мы вместе с вами будем думать над тем, как организовать эту работу, и если вы посчитаете необходимым, можно и нужно думать над совершенствованием нормативно-правовой базы, которая бы гарантировала развитие академии как ведущей структуры в научной сфере", - добавил Путин.

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Президент РФ также предложил Сергееву возглавить координационный орган, куда войдут созданные советы по ключевым направлениям развития науки.

"Когда я упомянул о стратегии, если вы помните, там мы договаривались о том, что по каждому ключевому направлению будет создан соответствующий совет. Думаю, было бы целесообразно, чтобы поставить эту работу на практический фундамент, создать координирующий орган во главе с вами и с привлечением различных министерств, может быть, и ведомств. Такой межведомственный орган во главе с президентом академии наук, который бы координировал работу вот этих советов по ключевым направлениям развития науки", - сказал Путин.

Сергеев поблагодарил президента за встречу на следующий день после выборов. "Прежде всего, для меня это очень важно, и для академии очень важно, что вы нашли время встретиться со мной на следующий день после выборов. Я хочу сказать, что выборы были проведены совершенно в демократичной атмосфере", - сказал он.

Сергеев вспомнил встречу Путина с кандидатами и слова главы государства о предстоящих выборах. "Это было очень правильно воспринято всеми. Был принял новый закон, действительно, все прошли через фильтр. Но мы понимаем, что Академия государственная, поэтому ясно, что такое согласование нужно", - добавил он.

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