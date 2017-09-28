Академик Пармон возглавит Сибирское отделение РАН

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НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Научный руководитель Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН 69-летний академик Валентин Пармон избран новым председателем Сибирского отделения РАН, говорится в сообщении официального издания отделения "Наука в Сибири".
"Пармон в первом туре голосования на общем собрании Сибирского отделения Российской академии наук получил большинство голосов: 78 из 151", - отмечается в сообщении.
Его ближайший конкурент, академик Сергей Алексеенко, получил 55 голосов, академики Валерий Верниковский и Игорь Бычков - десять и семь голосов соответственно.
"Меня выдвинули на место, которое занимали наши основатели, академики Лаврентьев, Марчук и Коптюг, память о которых мы свято чтим. Это очень тяжелая и ответственная ноша. Я буду полностью реализовать себя во благо Сибирского отделения Российской академии наук", - приводятся в сообщении слова Пармона.
Новый председатель СО РАН будет утвержден в должности общим собранием РАН 28 сентября.
Валентин Пармон, специалист в области физической химии, родился в 1948 году. Является автором трудов по химической кинетике, катализу, фотокатализу, химической радиоспектроскопии. Под его руководством разработаны и переданы для крупномасштабного использования в российской промышленности новые поколения разнообразных катализаторов.
Возглавляемый Пармоном Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН является одним из лидеров по масштабам инновационной деятельности в России в области химической промышленности и природоохранных технологий. В сотрудничестве с европейскими партнерами в институте также ведутся успешные работы по новым перспективным направлениям энергетики и транспорта (получение высококачественного топлива из возобновляемого растительного сырья, создание компактных генераторов водорода и др.).