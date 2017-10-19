СМИ: в Ирландии после шторма "Офелия" на пляже нашли останки древнего человека

ДУБЛИН, 19 октября. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Жители графства Уэксфорд, гуляя по пляжу после шторма "Офелия", бушевавшего в начале недели по всей Ирландии, обнаружили фрагменты человеческого скелета. Об этой находке сообщила в четверг газета Irish Times.

Местные антропологи, проанализировав находку на месте, заявили, что они относятся к периоду железного века: 5 век до н.э. - 4 век н.э. Полиция оцепила участок пляжа Форлорн поинт, где группа экспертов продолжает поиски фрагментов. О том, какая часть скелета обнаружена, не сообщается. Все найденные фрагменты будут доставлены в Национальный музей Ирландии для дальнейшей экспертизы, уточняется в публикации.

Железный век - один из наименее исследованных периодов ирландской древней истории, сообщает издание. Подобная находка - большая редкость еще и потому, что в тот период племена, населявшие Ирландию, кремировали усопших. Речь идет о первых кельтах, прибывавших из континентальной Европы и начавших заселение британских островов.

Район Форлорн поинт известен археологам как место крупных поселений человека железного века, наряду с доисторическими стоянками в Наван Форт (графство Арма, Северная Ирландия), Дун Эйлинн (графство Килдэр) и Крогон (графство Роскоммон).