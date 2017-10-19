Фурсенко: присуждением научных степеней должны заниматься советы при вузах, а не ВАК

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СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко считает, что присуждением научных степеней должны заниматься советы при вузах, а не ВАК.
Он напомнил, что ранее такие полномочия уже были даны МГУ и СпбГУ. "Я считаю, что надо перейти на это полностью", - сказал Фурсенко, отметив, что подобная практика принята в мире.
"Я всегда выступал за то, чтобы (ученые степени) присуждало не ВАК, не государство, а советы научных учреждений или университетов", - отметил Фурсенко. Он уверен, что должна быть репутационная ответственность соответствующих вузов за присуждение ученых званий. "Ключевую роль играет репутация, должна быть репутационная ответственность у тех профессионалов, которые принимают решения (при рассмотрении диссертаций)", - заключил помощник президента.
В этом случае, продолжил Фурсенко, если тот или иной диссертационный совет проявит свою некомпетентность, то, "с людьми, которые входят в этот совет, коллеги перестанут общаться".