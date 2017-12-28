Физики РФ впервые в мире остановили испарение гелия в генераторе синхротронного излучения

НОВОСИБИРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН модернизировали созданный ими генератор синхротронного излучения: им первыми в мире удалось прекратить испарение жидкого гелия, который охлаждал установку и требовал постоянной дозаправки. Улучшенный генератор заработает в итальянской лаборатории ELETTRA в начале 2018 году, сообщила в четверг пресс-служба ИЯФ СО РАН.

"Институт ядерной физики СО РАН создал для лаборатории ELETTRA сверхпроводящий вигглер - устройство для генерации синхротронного излучения - в 2003 году, в январе 2018 года сотрудники ИЯФ СО РАН завершат коренную модернизацию этого устройства, в котором впервые удастся избежать испарения жидкого гелия в криогенной системе. Стоимость модернизации оценивается более чем в $500 тыс.", - говорится в сообщении.

В вигглере создается сильное магнитное поле, и устройство надо охлаждать с помощью жидкого гелия. "Гелий испаряется, и на дозаправку приходится тратить десятки тысяч долларов в год. Мы научились создавать на основе специальных холодильных машин криостаты, которые могут надежно работать годами без испарения жидкого гелия, что пока не продемонстрировал никто в мире", - цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника ИЯФ СО РАН Виталия Шкарубу.

Лаборатория ELETTRA в Италии - открытая площадка для экспериментов на специализированном ускорителе электронов - источнике синхротронного излучения. С помощью этого излучения проводятся различные исследования: от изучения структуры материалов и новых фармацевтических препаратов до терапии раковых клеток.