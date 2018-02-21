Порядка сотни новых экзопланет удалось открыть с помощью телескопа Kepler

ОСЛО, 21 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Ученые обнаружили 95 новых планет за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает скандинавский портал научных новостей sciencenordic.com.

К выходу в печать готовится статья об открытии, сделанном с помощью космического телескопа NASA Kepler, отмечает портал.

Таким образом в ходе миссии К2, которую телескоп выполняет после серьезной поломки, произошедшей в 2012 году, Kepler обнаружил больше 300 экзопланет. Над анализом свежей порции данных, собранных космической обсерваторией, на протяжении 18 месяцев работала группа аспирантов под руководством американца Андрю Мейо, который пишет диссертацию по астрофизике в Датском техническом университете.

"Людей завораживают сообщения об открытии новых миров, и я думаю, что приближается тот день, когда нам удастся найти планету - двойника Земли. Для ученых и человечества в целом это лучший из существующих способов обнаружить жизнь в нашей Вселенной, если она уже не таится где-то рядом с нами в пределах Солнечной системы", - заявил Мейо изданию.

Открытые планеты не похожи друг на друга по размерам и составу. Преимущественно это каменистые небесные тела, существенно превосходящие массой Землю, но среди них есть также большие и малые газовые гиганты, сопоставимые по размеру с Юпитером и Нептуном. Одна из планет вращается вокруг исключительно яркой звезды - наиболее ярким из всех звездных объектов, на орбитах которых телескопу когда-либо удавалось обнаружить планеты.

На сегодняшний день учеными открыто уже больше 3,7 тыс. экзопланет, однако ни одна из 95 новых не расположена внутри так называемой обитаемой зоны своей звездной системы. В настоящий момент астрономы считают условно пригодными для зарождения и поддержания жизни планеты, которые находятся на таком расстояние от звезд, что условия на их поверхности близки к земным и позволяют существовать воде в жидком состоянии.