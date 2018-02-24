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В Египте нашли жреческий некрополь возрастом около 2,5 тыс. лет

Наука
24 февраля, 18:08 UTC+3 ТУНА-ЭЛЬ-ГАБАЛЬ /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

В захоронении удалось обнаружить 17 мумий в идеальной сохранности

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© EPA-EFE/IBRAHIM YOUSSEF

ТУНА-ЭЛЬ-ГАБАЛЬ /Египет/, 24 февраля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Жреческий некрополь возрастом порядка 2,5 тыс. лет обнаружен в провинции Эль-Минья в Верхнем Египте в 300 км к югу от Каира. Об археологическом открытии сообщил в субботу журналистам министр по делам древностей страны Халед Ахмед аль-Анани.

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По его словам, во время раскопок, которые начались в ноябре 2017 года, археологи обнаружили несколько погребальных шахт, где на глубине 6-8 метров нашли 40 каменных и деревянных саркофагов разных форм и размеров, 17 мумий в идеальной сохранности и заполненные канопы (ритуальные алебастровые сосуды с крышками в виде голов зверей - сыновей бога Гора, в которых древние египтяне хранили органы, извлеченные из тел умерших в процессе мумификации). Удалось найти и бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняную посуду, а также более 1 тыс. погребальных статуэток ушебти, которые в древности традиционно клали в могилы.

"Это семейное кладбище жрецов позднего периода фараонов, предположительно из XXVI-XXVIII династий (VII - V вв. до н. э. - прим. ТАСС), возможно, самого начала эпохи Птолемеев (IV в. до н. э. - прим. ТАСС). Более точные детали нам предстоит установить в ходе дальнейшей кропотливой работы, - рассказал министр в беседе с корреспондентом ТАСС. - В ближайшие пять лет мы продолжим изыскания в этом районе".

Как пояснил генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири, "это лишь начало древнего кладбища, на данный момент раскопаны восемь погребальных камер с 40 саркофагами внутри". Чиновник назвал район "многообещающим" и заявил, что раскопки продолжаются.

Захоронение расположено в 6 км от археологического объекта Туна-эль-Габаль. В древности это место относилось к 15-й провинции Верхнего Египта со столицей в городе Эль- Ашмуэйн. Местные жрецы поклонялись богу Луны, мудрости и знаний Тоту, который считался главным божеством в этом районе.

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