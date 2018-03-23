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Сибирские ученые соединили вирус осповакцины с белком грудного молока для борьбы с раком

Наука
23 марта, 10:14 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 23, марта. /ТАСС

Специалисты обсуждают, как быстрее начать клинические исследования

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© Сергей Бобылев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 23 марта. /ТАСС/. Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения РАН разрабатывают новый комбинированный препарат для борьбы с онкологией: в нем будет соединен вирус осповакцины и белок грудного молока, которые по отдельности уже показали хорошие результаты в уничтожении раковых клеток. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель института академик РАН Валентин Власов.

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"Онколитические вирусы на основе вируса осповакцины оказались очень эффективными на животных. [Также] есть совершенно оригинальный генно-инженерный препарат на основе белка [грудного молока] - лактаптин, способен подавлять развитие некоторых опухолей и метастазов. Сейчас делается комбинированный вариант, когда вирус осповакцины еще и продуцирует белок. У нас есть планы дать этому вирусу дополнительное оружие для уничтожения раковых клеток", - сказал Власов.

Он добавил, что онколитические вирусы на основе вируса осповакцины пока не прошли доклинические испытания, но получены хорошие результаты, и обсуждается, как быстрее выйти на клинические исследования. Препарат лактаптин доклинические испытания прошел.

По словам Власова, лекарства на основе онколитических вирусов уже применяются в клиниках Китая, В США они вышли на клинические испытания несколько лет назад. Исследования онколитических вирусов ИХБФМ СО РАН проводит совместно с государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

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Лактаптин производится на основе генно-инженерного аналога белка грудного молока. Он борется с раковыми клетками, не имеет опасных побочных эффектов. Вирус осповакцины обладает специфической способностью размножаться в опухолевых клетках, из него удалены некоторые гены, чтобы ослабить влияние на другие клетки.

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