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Пресс-конференция об оценке результативности деятельности ФАНО и РАН. Трансляция завершена

Наука
3 апреля, 12:11 UTC+3

В оценке приняли участие 454 академических института

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Руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков

Руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков

© Виктор Васенин/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных ФАНО России. 

О параметрах и критериях оценки, ее целях и задачах, а также итогах расскажут руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) Михаил Котюков, вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов и председатель Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, академик РАН Валерий Рубаков.

Работа по оценке результативности деятельности подведомственных организаций проводилась совместно ФАНО России и РАН с привлечением экспертного сообщества. Всего в оценке приняли участие 454 академических института.

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