Пресс-конференция об оценке результативности деятельности ФАНО и РАН. Трансляция завершена

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная итогам оценки результативности деятельности научных организаций, подведомственных ФАНО России.

О параметрах и критериях оценки, ее целях и задачах, а также итогах расскажут руководитель Федерального агентства научных организаций (ФАНО России) Михаил Котюков, вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов и председатель Комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, академик РАН Валерий Рубаков.

Работа по оценке результативности деятельности подведомственных организаций проводилась совместно ФАНО России и РАН с привлечением экспертного сообщества. Всего в оценке приняли участие 454 академических института.