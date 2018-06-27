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Ученые впервые за 30 лет изучили запасы рыбы на материковом склоне Охотского моря

Наука
27 июня, 10:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 27, июня. /ТАСС

На основе собранных данных специалисты подготовят прогноз допустимого объема вылова рыбы в 2020 году

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного (ТИНРО) центра впервые почти за 30 лет провели масштабные исследования запасов рыбы на материковом склоне Охотского моря. Как сообщает в среду ТИНРО-центр, собранные данные лягут в основу прогноза допустимого объема вылова рыбы в 2020 году.

"Специалисты ТИНРО-центра выполнили работы по изучению ресурсов материкового склона Охотского моря в рамках комплексной экспедиции на научно-исследовательском судне (НИС) "Тинро". Масштабных съемок, охватывающих почти весь глубоководный участок Охотского моря, не проводилось почти 30 лет, поэтому данные о состоянии запасов и перспективах использования глубоководных запасов представляют значительный интерес для ученых и рыбаков", - говорится в сообщении.

Исследования заняли полтора месяца, ученые работали в Западной-Камчатской, Северо-Охотоморской, Камчатско-Курильской и Восточно-Сахалинской подзонах на глубинах до 1 тыс. м. Специалисты получили данные по состоянию запасов, распределению и возрастной структуре черного палтуса, макрурусов, ликодов, скатов и других рыб, а также частично по объектам прилова - крабам (равношипый и ангулятус) и креветкам (северной). Собранные материалы будут использованы для подготовки прогноза допустимого объема вылова рыбы в 2020 году.

Ранее большую часть актуальной информации специалисты получали из промысловой статистики и от научных наблюдателей на добывающих судах, это мешало улучшать меры управления промыслом. В прошлом году финансирование морских экспедиционных исследований было несколько увеличено, что позволило провести съемки на судне. Работы на больших глубинах подразумевают большие переходы судна, чтобы охватить как можно большую акваторию и существенные временные затраты на выполнение траловых станций.

"С учетом роста интереса промышленников к глубоководным объектам возникла необходимость в рациональном подходе к изучению и разработке методов их рационального использования. Реализации готовящейся программы "Глубоководный пояс Дальневосточных морей" является важным шагом к развитию этого трудного, наукоемкого, но перспективного направления в рыболовстве", - отметили в ТИНРО-центре.

Судно продолжает траловые учетные работы теперь уже на шельфе и верхней части материкового склона Западной Камчатки. Специалистам предстоит оценить состояние запасов промысловых крабов - камчатского, стригуна Бэрда, а также северной креветки. По завершению рейса материалы и пробы будут переданы в институт для анализа специалистами.

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