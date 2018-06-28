Эксперты: древние жители Кольского полуострова жертвовали богам оружие из Скандинавии

МУРМАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Археологи установили, что древние жители Кольского полуострова приносили дары богам у скал, расписанных петроглифами; среди даров в ходе полевых исследований было найдено оружие того времени, привезенное из других регионов или сделанное из дорогих привозных материалов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг Кольской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург).

"На Кольском полуострове рядом с петроглифами археологи обнаружили охотничье вооружение бронзового века. Оно не имело прикладного значения, а использовалось для даров или в религиозных целях. Кинжал и наконечники стрел были произведены из дорогого привозного материала (южно-шведского кремня) и никогда не использовались по назначению", - отмечается в документе.

Шведские кинжалы

В течение июня Кольская археологическая экспедиция проводила раскопки на крупнейшем в регионе комплексе канозерских петроглифов на острове Каменный в Мурманской области. Находок в раскопе оказалось немного, зато все они носят эксклюзивный характер, отмечается в документе.

Кроме немногочисленных кварцевых отщепов (отходов производства при создании наскальных рисунков - петроглифов), археологи обнаружили и несколько образцов оружия. Это сломанный кремневый обоюдоострый кинжал, три кремневых наконечника стрел, шлифованный кинжал и желобчатое тесло из сланца.

Ученые установили, что все орудия сделаны не из местного материала. "Это указывает или на импорт материала или готовых изделий из него. По первоначальному заключению, они сделаны из южно-шведского кремня и, таким образом, представляли большую ценность", - сообщают археологи.

Изучение найденного оружия будет продолжено.

Боги и петроглифы

Специалисты экспедиции по внешним признакам найденного кинжала предположили, что он никогда не использовался по назначению, то есть, вероятнее всего, являлся культовым предметом. Полученные на сегодня данные говорят в пользу того, что все эти орудия были оставлены рядом с петроглифами намеренно. "Они являются дарами богам в священном месте, которое отмечено наскальными изображениями", - предполагают ученые.

Находки относятся к бронзовому веку - ориентировочно к началу II тысячелетия до н. э. О людях, оставивших эти памятники, известно лишь, что они - потомки коренного населения европеоидного типа, их основным занятием была охота на морского зверя.

Сами же петроглифы датируются IV тысячелетием до н. э. Как сообщал ТАСС директор музея "Петроглифы Канозера" Владимир Перевалов, нынешняя экспедиция в ходе исследований по ряду признаков подтвердила предположения о столь солидном возрасте рисунков.

Археологи уверены, что раскопки необходимо продолжить и в 2019 году.

Тайные знаки на камнях

На Кольском полуострове расположены три из пяти известных в европейской части России комплексов изображений. Их авторами были морские и сухопутные охотники и собиратели. Чаще всего на камне выбивали отдельные фигуры животных и человека, а также сцены охоты. Часто встречаются фантастические персонажи и непонятные современному зрителю изображения.

Крупнейший комплекс находится на Канозере, где обнаружено 1250 изображений. Нашли их в 1997 году. В 2008 году был открыт муниципальный музей наскального искусства "Петроглифы Канозера". По мнению ученых, возможно, в древности выбитые изображения подкрашивались и подновлялись, и это позволяло дольше сохранять рисунки, который со временем тускнели и становились плохо различимым.

В декабре 2014 года над основным комплексом Канозера построили защитное сооружение - большой стеклянный купол, который позволил остановить разрушение петроглифов.

Кольская археологическая экспедиция работает с 1928 года. В наши дни у нее два комплекса исследований: раскопки археологических памятников на берегу Баренцева моря и изучение наскальных изображений - петроглифов.