Британские ученые чуть-чуть пересмотрели гипотезу о происхождении камней Стоунхенджа

Стоунхендж — гигантский мегалитический комплекс в 15 км от города Солсбери на юге Великобритании. Он представляет собой два вложенных друг в друга каменных кольца и две "подковы". Стоунхендж построили примерно за 3000 лет до н.э., а в течение еще 1300 лет его перестраивали и добавляли к нему новые камни.

Внешнее кольцо образуют трилитоны, композиции из трех огромных песчаниковых плит, сложенных буквой "П". Эти камни достигают 8 м в высоту и весят до 30 т. Считается, что их добыли в 30 км от Стоунхенджа. Внутренние круг и "подкова" сложены из других, голубых камней. В высоту они не более 3 м и весят 1-2 т. Их происхождение гораздо загадочнее.

Археологи давно поняли, что голубые камни привезли откуда-то издалека. В 1923 году британский геолог Герберт Генри Томас предположил, что они добыты в горах Преселли в графстве Пемброкшир на западе Уэльса, а именно в месторождениях в скальных образованиях Карн Менин, Карн Алв и Керриг Маршогион. Гипотеза Томаса десятилетиями считалась основной.

Но исследования, ведущиеся с 2010 года с применением оптической микроскопии и рентгеновской флуоресцентной спектрометрии, показали, что на самом деле камни были добыты чуть севернее: в скальных образованиях Крейг-Рос-и-Фелин и Карн Годог в тех же горах Преселли. Так, еще в 2011-м в Крейг-Рос-и-Фелин обнаружили месторождение такого же строительного камня, что использован в Стоунхендже. Это месторождение разрабатывали в период неолита и раннего бронзового века.

В новой статье, опубликованной в журнале Antiquity, объясняется, почему результаты последних исследований так невероятно расходятся с догадкой Томаса. Для этого ученые из Национального музея Уэльса и Университетского колледжа Лондона проверили старые записи и заключили, что гипотеза геолога основывалась на недостаточных данных.

Томас выдвинул ее, изучив обломки пород, добытые еще в 1906 году во время единственных раскопок в горах Преселли. Также Томас опирался на описание скальных обломков из Карн Алв, сделанное другим исследователем, Джоном Паркинсоном. Паркинсон подумал, что у обломков такая же текстура, как у камней в Стоунхендже, но позже выяснилось, что он ошибался.

Все это позволило ученым из Национального музея Уэльса и Университетского колледжа Лондона скорректировать гипотезу Томаса, которая не пересматривалась в течение 80 лет.

Евгения Щербина