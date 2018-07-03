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Росатом планирует создать 100-кубитный квантовый компьютер

Наука
3 июля, 15:44 UTC+3 ГОРКИ 3, июля. /ТАСС

Как отметил глава госкорпорации Алексей Лихачев, квантовый компьютер - это "технология завтрашнего дня"

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Росатома Алексей Лихачев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Росатома Алексей Лихачев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 3 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" намерена в ближайшие годы создать 100-кубитный квантовый компьютер, сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Председатель правительства поинтересовался у руководителя Росатома тем, как идут работы по созданию квантового компьютера. "Это сейчас, как принято говорить, мейнстрим в научном мире", - пояснил Медведев, добавив, что к этой теме "приковано внимание большого количества научных школ".

Лихачев напомнил, что работа по созданию квантовой компьютерной техники началась в 2009 году. "Наша цель на сегодняшний день - выйти в ближайшие годы на 100 кубит, причем с технологией коррекции ошибок", - подчеркнул он. Лихачев полагает, что "эта разработка точно войдет в число топовых мировых". "Работа такая идет, для нас это определенная амбиция", - сказал глава Росатома, назвав квантовый компьютер "технологией завтрашнего дня".

Говоря о развитии "технологий сегодняшнего дня", он отметил, что Росатом развивает программу суперкомпьютеров, которые внедряются на производственных площадках. "У нас развивается пилотный проект с Татарстаном по размещению наших разработок цифрового предприятия", - привел пример Лихачев. По его словам, еще один проект - "Умный город" - реализуется в Сарове.

"Мы активно работаем по продвижению нашей интеллектуальной собственности за рубежом, динамика получения патентов иностранных государств увеличилась к 2016 году на 38%, она выше показателей, заложенных в госпрограмму [развития атомного энергокомплекса]", - констатировал Лихачев.

Он выделил еще одно направление работы Росатома. "В госкорпорации этот год объявлен годом науки, мы перезагружаем отрасль с точки зрения кадров, наличия больших социальных лифтов", - отметил Лихачев. По его словам, госкорпорация работает с заявками молодых исследователей, около 200 проектов получат финансирование Росатома. Также научно-исследовательская программа делается вместе с Российским научным центром "Курчатовский институт". "Создан венчурный фонд, мы уже направили в него 3 млрд рублей, он открыт к участию в нем других компаний и предприятий, надеемся эту сумму увеличить", - доложил руководитель Росатома.

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Лихачев, Алексей Евгеньевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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