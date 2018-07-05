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Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий РАН

Наука
5 июля, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Так, основные направления деятельности Академии предлагается дополнить обеспечением преемственности и координации научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг во втором, основном чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН).

Законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении в марте, предлагается внести изменения в ФЗ "О Российской академии наук" в части расширения направлений деятельности, основных задач и полномочий РАН.

Так, основные направления деятельности Академии предлагается дополнить обеспечением преемственности и координации научных исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства. Также в перечень целей деятельности Академии включается прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризация достижений техники и науки.

Кроме того, РАН сможет проводить за счет бюджета фундаментальные и поисковые исследования в сфере ОПК "в интересах обороны страны и безопасности государства", организовывать разработку программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период, заниматься организацией и координацией поисковых исследований, которые проводят научные организации, а также проводить экспертизу полученных этими организациями научных и научно-технических результатов в установленным кабмином порядке.

Также РАН получит право направлять в органы госвласти предложения по вопросам развития законодательства и по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности, и проводить по этим вопросам публичные слушания. Кроме того, законопроектом закрепляется, что Академия ежегодно утверждает и представляет президенту и в правительство доклад о реализации государственной научно-технической политики в РФ и о важнейших достижениях, полученных российскими учеными.

Обсуждение поправок правительства РФ

Ранее кабмин РФ подготовил три поправки ко второму чтению законопроекта, предложив внести формулировку, согласно которой РАН лишь "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке, установленном правительством, а не согласовывает, как было в первоначальном варианте, что значительно снижает полномочия Академии. Также правительство предложило закрепить обязанность Академии информировать МИД РФ о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности, а прекращение полномочий руководителей научных организаций согласовывать с президентом РАН "в случаях, установленных правительством РФ".

В РАН выступили за снятие данных поправок, так как они, по мнению академиков, противоречат первоначальной концепции законопроекта, расширяющей полномочия Академии.

Ответственный комитет Госдумы по образованию и науке на заседании в середине июня, посвященном обсуждению предложений кабмина, рекомендовал принять поправки во втором чтении без понижения роли Академии. Депутаты проголосовали за свою редакцию, предусматривающую сохранение за РАН права согласовывать вопрос о ликвидации и реорганизации научных институтов.

В конце июня председатель комитета Вячеслав Никонов сообщил, что комитет окончательно определился со своей позицией по данному вопросу. "Позиция эта звучит так: Академия наук согласовывает решения по реорганизации, ликвидации государственных научных организаций за исключением федеральных научных организаций, которые находятся в ведении тех федеральных министерств и ведомств, которые находятся в прямом подчинении президента", - сказал он.

Наконец, в тексте законопроекта ко второму чтению с учетом поправок, рекомендуемых к принятию, содержатся следующие формулировки: РАН "согласовывает решения о реорганизации и ликвидации научных организаций, а также рассматривает вопросы о внесении изменений в их уставы (об утверждении уставов в новой редакции) в части научной и (или) научно-технической деятельности в порядке, установленном правительством РФ", "информирует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений РФ, о международном сотрудничестве в области научной и научно-технической деятельности".

Также в размещенной в думской электронной базе редакции законопроекта ко второму чтению указывается, что "прекращение полномочий руководителей научных организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством, а также назначение исполняющих обязанности руководителей этих организаций на период до избрания новых руководителей в порядке... осуществляется в случаях, установленных правительством, по согласованному с президентом Российской академии наук решению федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного правительством РФ".

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