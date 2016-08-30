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РСТ: туроператоры РФ пока воздерживаются от масштабных программ по Турции

Общество
30 августа, 8:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ограничение на выполнение чартерных авиаперелетов между Турцией и РФ было снято 28 августа
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ведущие российские туроператоры пока воздерживаются от масштабных планов по Турции в связи с неопределенностью со спросом на туры в эту страну. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Здесь отметили, что "в отличие от воодушевления, с которым рынок встретил снятие ограничений на продажу туров в Турцию в конце июня, нынешнее "чартерное" открытие направления проходит на умеренном эмоциональном фоне". "Одно из главных "но" - неопределенность со спросом, и в этой ситуации ведущие туроператоры проявляют большую осторожность, воздерживаясь от масштабных планов", - подчеркнули в РСТ.

Так, например, как сообщили в РСТ, компания TUI пока не определилась с частотой полетов в Турцию. "Другие компании более четко обозначают свои полетные планы, но очевидно, что никто не собирается форсировать объемы - по оценкам агентств, на нынешний спрос хватает и регулярных рейсов", - сообщили в союзе.

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По данным РСТ, Coral Travel сейчас также определяется с чартерной программой в Турцию: первый вылет запланирован из Самары на 6 сентября, постепенно компания будет добавлять другие региональные города и Москву. Anex Tour первый рейс запланировал на 6 сентября - из Ростова-на- Дону. Tez Tour , по данным РСТ, ставит чартерные рейсы из Москвы в Анталью с 3 сентября. "Пегас Туристик" планирует летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга.

При этом в союзе считают, что "скорее всего, картина с полетными программами и пакетными ценами туроператоров прояснится уже через пару дней". Тем не менее, туроператоры и агентства рассчитывают на отложенный спрос и на то, что туры в Турцию в бархатный сезон традиционно продаются хорошо.

Ограничение на выполнение чартерных авиаперелетов между Турцией и РФ было снято 28 августа.

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