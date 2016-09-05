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Первые после возобновления чартеров с Турцией туры проданы за считанные дни

Общество
5 сентября, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Пакеты на чартерной основе оказались ниже аналогичных предложений на регулярных рейсах в среднем на 20-30%, отметили в РСТ
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первые путевки в Турцию после возобновления чартерных авиаперевозок между Россией и Турцией были проданы за считанные дни.

Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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"Первые после возобновления чартерного сообщения с Турцией рейсы в Анталью были проданы за считанные дни. Эксперты связывают это с отложенным спросом и хорошими ценами", - отметили в РСТ. К тому же, как добавили в союзе, основные летние направления этого года - Болгария, Греция, Испания - скоро заканчивают туристический сезон, а в Турции он продолжается до конца октября.

В пресс-службе РСТ подчеркнули, что, как и предполагалось, пакеты на чартерной основе оказались ниже аналогичных предложений на регулярных рейсах в среднем на 20-30%. По информации союза, неделя отдыха по системе "все включено" на двоих в трехзвездочном отеле стоит у большинства компаний от 34 тыс. до 50 тыс. рублей. При этом в объединении туроператоров отметили, что объемы чартерных программ в Турцию и цены на отдых в этой стране зависят также от ситуации на египетском направлении.

В Турции связывают с возобновлением потока из России большие надежды. Как отметил генеральный секретарь Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Четин Гюрчун, слова которого приводят в пресс-службе союза, главный рынок для турецких средиземноморских курортов - именно российский.

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"Сезон почти закончен, так что мы вряд ли примем больше 600 тыс. человек. Это очень мало по сравнению с 4,5 млн приехавших в Турцию из России в 2014 году. Но если сейчас обеим странам удастся восстановить отношения, в 2017 году Турция вполне может рассчитывать на 5 млн россиян", - отметил он.

Первый российский чартерный рейс в курортный город Анталья состоялся 2 сентября. Он доставил в Турцию около 300 туристов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение было закрыто с конца ноября 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским Су-24.

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