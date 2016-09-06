Все камеры фотофиксации в Москве работают бесперебойно

Трамп: Путин не воспринимает Клинтон всерьез и смеется, когда видит ееМеждународная панорама 6 сентября, 23:46
Тимошенко назвала выступление Порошенко в Раде долгим и невнятнымМеждународная панорама 6 сентября, 22:46
Испанец Вильяр снял свою кандидатуру с выборов президента УЕФАСпорт 6 сентября, 22:22
Опрос: Трампа поддерживают белые мужчины, Клинтон - женщины и темнокожиеМеждународная панорама 6 сентября, 22:22
Василий Березуцкий получил в подарок футболку с автографами после 100-й игры за сборнуюСпорт 6 сентября, 21:59
Россия изучает возможности экспорта мороженого в Китай через площадку AlibabaЭкономика и бизнес 6 сентября, 21:58
ЦСКА обыграл "Ак Барс", одержав шестую победу подряд в чемпионате КХЛСпорт 6 сентября, 21:54
Директор "рыжего Иванушки" опроверг информацию о его госпитализацииОбщество 6 сентября, 21:54
Источник: главу "Т Плюс" и совладельца "Реновы" доставили в СыктывкарПроисшествия 6 сентября, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Все камеры фото- и видеофиксации в Москве работают бесперебойно в штатном режиме. Об этом сообщил начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко.
"Все комплексы фото- и видеофиксации в Москве работают бесперебойно, отключения камер не производилось. Камеры прошли сертификацию и фиксируют те нарушения, которые определены законодательной базой. Учитывая крайне низкий процент ошибочных постановлений - менее 0,001% - ГИБДД предписало провести проверку причин сбоев по фиксации нарушений выезда на обочину", - сказал он.
Ранее сообщалось, что работа серии комплексов фото- и видеофиксации "Стрелка-Плюс" после случаев фиксации нарушений ПДД тенью от автомобилей приостановлена в Москве до выяснения причин технического сбоя системы.
Коваленко напомнил, что процедура обжалования административных правонарушений прозрачна и четко прописана в законе. "Для удобства граждан создан комфортный центр приема обращений, который сегодня посетили участники выездного совещания Общественного совета при МВД России. Вместе с тем, мы не фиксируем рост обращений по опротестованию нарушений, несмотря на прирост выписанных штрафов", - отметил он.