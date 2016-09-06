Все камеры фотофиксации в Москве работают бесперебойно

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Все камеры фото- и видеофиксации в Москве работают бесперебойно в штатном режиме. Об этом сообщил начальник столичного управления ГИБДД Виктор Коваленко.

"Все комплексы фото- и видеофиксации в Москве работают бесперебойно, отключения камер не производилось. Камеры прошли сертификацию и фиксируют те нарушения, которые определены законодательной базой. Учитывая крайне низкий процент ошибочных постановлений - менее 0,001% - ГИБДД предписало провести проверку причин сбоев по фиксации нарушений выезда на обочину", - сказал он.

Ранее сообщалось, что работа серии комплексов фото- и видеофиксации "Стрелка-Плюс" после случаев фиксации нарушений ПДД тенью от автомобилей приостановлена в Москве до выяснения причин технического сбоя системы.

Коваленко напомнил, что процедура обжалования административных правонарушений прозрачна и четко прописана в законе. "Для удобства граждан создан комфортный центр приема обращений, который сегодня посетили участники выездного совещания Общественного совета при МВД России. Вместе с тем, мы не фиксируем рост обращений по опротестованию нарушений, несмотря на прирост выписанных штрафов", - отметил он.