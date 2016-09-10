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Путин в День города прокатится по новому Московскому центральному кольцу

Общество
10 сентября, 0:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Президент РФ посетит одну из станций. О планах по дальнейшему развитию объекта Путину расскажет мэр столицы Сергей Собянин
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 10 сентября, когда в столице отмечается День города, выступит на торжественном мероприятии на Красной площади, а также прокатится по Московскому центральному кольцу (МЦК).

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Утром Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию МЦК (в субботу оно откроется для пассажиров), ознакомится с его работой, проедется по новой кольцевой линии и посетит одну из станций. О планах по дальнейшему развитию объекта Путину расскажет мэр столицы Сергей Собянин, сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Затем глава государства по случаю праздника выступит перед москвичами на Красной площади, где запланирован праздничный концерт.

В этом году Москва отметит 869-летие. Праздничные гулянья пройдут 10 и 11 сентября на более чем 200 площадках по всей столице: на Красной, Тверской, Пушкинской и Театральной площадях, Поклонной горе, Тверской улице, Цветном бульваре, а также во всех парках и зонах отдыха города.

Московское центральное кольцо, первый этап запуска которого состоится 10 сентября, будет полностью интегрировано в систему метрополитена и станет фактически второй кольцевой линией метро. Оно будет иметь со столичной подземкой единые тарифы, билеты, сервисы и навигацию, а также возможность совершать пересадки с одного вида транспорта на другой.

Московское центральное кольцо - это 31 станция, 17 пересадок на метро, 10 пересадок на пригородные электрички. С каждого транспортно-пересадочного узла можно будет пересесть на наземный городской пассажирский транспорт.

Запуск пассажирского движения на МЦК будет проходить в несколько этапов. Первый состоится в День города: для пассажиров откроют 24 станции, где можно будет сделать 11 пересадок на метро и пять - на пригородные поезда. До конца года будут открыты все станции.

В первый месяц проезд по МЦК будет бесплатным.

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