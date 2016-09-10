На Красной площади проходят торжества по случаю Дня Москвы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия Дня Москвы началась на Красной площади ровно в полдень. Вместе с мэром Сергеем Собяниным на концерте присутствует президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев.

На трибуне вместе с руководством страны за праздничным представлением наблюдают не только государственные деятели, известные актеры и журналисты, но и почетные горожане, заслуженные врачи и учителя Москвы, почетные медработники города, победители конкурса "Московские мастера", а также школьники - победители олимпиад и студенты - победители национального чемпионата "Молодые профессионалы" Worldskills.

Театрализованное представление на главной площади страны дает старт праздничным мероприятиям по всему мегаполису. Темой празднования станет кинематограф.

"Представление на Красной площади посвящено образу Москвы в кинематографе. С помощью воссозданных из известных фильмов кадров авторы попытались рассказать историю российской столицы", - сообщили в столичной мэрии. "Кадры" из "Войны и мира", "Я шагаю по Москве" и других фильмов сменяют друг друга под песни о столице.

Приглашения на Красную площадь получили несколько тысяч ветеранов, представителей общественных и молодежных организаций.

По всему городу в субботу пройдет более 1 тыс. мероприятий. Старт народным гуляниям будет дан в 13:00 мск.

Центр столицы 10 сентября стал полностью пешеходным.