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В Саудовской Аравии начался хадж к святым местам ислама

Общество
10 сентября, 17:17 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Пилигримы, облаченные в белые одеяния, выдвинулись к горе Арафат, удаленной от Мекки на 25 км
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КАИР, 10 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Сотни тысяч мусульман приступают в субботу к исполнению основных обрядов хаджа к святым местам ислама в Саудовской Аравии. По информации властей королевства, в этом году в нем примут участие 1,3 млн паломников 160 национальностей мира, не считая 300 тысяч подданных государства.

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Хадж считается одной из основных обязанностей мусульманина, который, согласно верованиям, гарантирует отпущение грехов и достижение вечного блаженства в загробном мире. Каждый правоверный, по исламу, обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж. После этого он имеет право именоваться "хаджи" - почетное и уважаемое обращение к мусульманину.

В субботу, с наступлением восьмого дня месяца зуль-хиджжа по исламскому календарю, облаченные в белые одеяния пилигримы выдвинулись к горе Арафат, удаленной от Мекки на 25 км. Дорога туда пролегает через небольшие, протянувшиеся с запада на восток, долины Мина и Муздалифа. Паломники запасаются водой, и поэтому этот день именуется "яум ат-таруия" (дарование воды). Таким образом они готовятся к исполнению главного ритуала хаджа - "вакфа" ("вукуфа") - стояния на горе Арафат, который пройдет в воскресенье.

В этом году власти королевства продолжают запущенную еще в прошлом году кампанию "нет хаджа без разрешения". Саудовские силы безопасности уже пресекли попытки свыше 200 тысяч человек попасть в Мекку без официальных разрешений. Кроме того, к хаджу не допускаются мусульмане без прививок. За этим строго следят специальные надзорные органы во избежание вспышек эпидемий различных болезней. Несмотря на все усилия властей, уже выявлено 52 тысячи заболевших людей, в том числе и простудными заболеваниями.

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Главным нововведением этого года стало обеспечение всех паломников специальными идентификационными браслетами. Бумажные в пластиковом корпусе браслеты содержат код, который можно считать с помощью специальной программы на смартфоне. Это - своего рода "электронный паспорт" пилигрима, который содержит все необходимые данные о его личности: имя, возраст, гражданство, место проживания в королевстве на время хаджа, название официальной группы, к которой он принадлежит, - все те данные, которые предоставлялись при оформлении саудовской визы. При этом, власти опровергли информацию о том, что браслеты содержат GPS-навигаторы для возможного установления местонахождения паломников.

Кроме того, в этом году запущена крупная информационная кампания в СМИ и социальных сетях, в первую очередь, в Twiiter, где пилигримы могут почерпнуть всю необходимую информацию о хадже, маршрутах, телефонах экстренных служб, правилах поведения во время паломничества.

Согласно официальным данным, порядка 60 тыс. сотрудников различных служб привлечены к работе в дни хаджа, в том числе 17 тысяч сотрудников аварийно-спасательных служб и служб гражданской обороны. По информации министерства здравоохранения страны, только для работы в больницах задействованы 420 переводчиков 54 национальностей, которые владеют в общей сложности 67 языками мира. В их задачу входит помощь не знающим иностранных языков паломникам в общении с врачами и медперсоналом. Кроме того, свыше 700 студентов-волонтеров из числа местных жителей Мекки, хорошо ориентирующихся на местности, будут выполнять услуги гидов и помогать всем желающим в случае непредвиденных обстоятельств. Следить за чистотой в районе Мекки будут 23 тысячи уборщиков.

В состояние повышенной готовности приведены 25 больниц в районе Мекки и Медины, где для паломников, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, подготовлено 5 тыс. коек. На всем маршруте следования мусульман установлено 158 медпунктов. К внезапным вызовам готовы 51 машина скорой помощи и 100 оборудованных медицинскими модулями вертолетов. Перевозить пилигримов будут 18 тысяч автобусов, из которых 1696 - новые.

В прошлом году на хадж в Саудовскую Аравию мусульмане всего мира потратили в общей сложности $5,3 млрд. В 2015 году в дни хаджа произошли две крупные трагедии - падение строительного крана на территории мечети Аль-Харам и давка в долине Мина перед общей молитвой по случаю наступления праздника жертвоприношения Ид аль-Адха. Погибли в общей сложности 2297 человек из 30 стран мира, в том числе 769 подданных королевства.

Уже заготовлено 1,5 млн бутылок воды из священного источника Зам-зам (источника Ангела Джибраила), расположенного на территории мечети Аль-Харам в 18 метрах от Каабы. Источник существует уже четыре тысячи лет, и вода оттуда считается чудодейственной, обладающей целительной силой. Бутылки будут распределять среди паломников в воскресенье.

Почта Саудовской Аравии выпустила памятные марки о хадже 1437/2016, который проходит в этом году под лозунгом "Хадж - послание мира". На них изображены мечеть Аль-Харам и мечеть Пророка, а также основные символы хаджа этого года.

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