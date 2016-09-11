Собянин открыл первый московский парад городской техники

Собянин открыл первый московский парад городской техникиОбщество 11 сентября, 13:43
Илюмжинов считает, что гражданство США необходимо ему для защиты деловой репутации и честиСпорт 11 сентября, 13:37
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийствоПроисшествия 11 сентября, 13:34
Оппозиционная "Сирийская свободная армия" будет соблюдать перемириеМеждународная панорама 11 сентября, 13:29
На Реюньоне началось извержение вулкана Питон-де-ла- ФурнезПроисшествия 11 сентября, 13:20
Более 4 тысяч полицейских обеспечат безопасность в Москве при праздновании Курбан-байрамаМосква 11 сентября, 13:12
Деньги "Нота-банка" и офшорные документы: что известно источникам ТАСС о деле ЗахарченкоПроисшествия 11 сентября, 13:07
Конгресс FIDE отклонил предложение вынести импичмент ИлюмжиновуСпорт 11 сентября, 12:53
Песков опроверг слухи, что РФ поддержала смену кандидата от Болгарии на пост генсека ООНПолитика 11 сентября, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, во второй день праздничных мероприятий, посвященных Дню города, открыл первый московский парад городской техники. Это событие стало центральным среди праздничных мероприятий в Москве в воскресенье.
"Мы впервые проводим парад московской городской техники. Впервые парадом на Садовое кольцо выехали машины скорой помощи, дорожной, коммунальной техники, полицейские машины, машины МЧС", - сказал Собянин.
По его словам, на этой технике работают тысячи людей, которые обеспечивают безопасность комфорт москвичей.
Градоначальник отметил, что в последние годы в столице было обновлено около 60% городской техники. "Москва обладает самой лучшей техникой не только среди российских, но и европейских городов с точки зрения того, что она новая, технологичная и соответствует экологическим требованиям, что немаловажно", - заметил Собянин.
"Будем считать парад городской техники открытым!" - добавил мэр Москвы.
В параде принимают участие 662 машины: городские автобусы, пожарные машины, тракторы, машины скорой помощи, патрульные машины и мотоциклы ГИБДД и другая техника. Кроме того, в колонне проходит около 30 ретроавтомобилей, включая автобус, выпущенный в 1947 году. Длина колонны составляет около двух километров, она стартовала на Звенигородском шоссе и прошла по Садовому кольцу, начиная с Новинского бульвара против часовой стрелки.
В связи с этим движение по Садовому кольцу временно закрыто для других автомобилей. Для просмотра парада на Садовом кольце установлены 12 больших светодиодных экранов.
Одновременно в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада проходит парад пожарно-спасательных кораблей МЧС.
По окончании парада москвичи и гости столицы смогут посетить выставку 130 автомобилей городских служб, которая пройдет на Красной Пресне с 17:00 до 21:00.
Как ранее сообщалось на сайте столичной мэрии, нынешний парад городской техники может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый смотр спецмашин за всю историю. "Москва получит сразу два диплома за организацию и проведение самого массового парада городской техники - от Книги рекордов России и Книги рекордов Европы", - уточнялось в сообщении.