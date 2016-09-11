Спасатель: теракты 11 сентября закалили американцев

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Террористические акты 11 сентября 2001 года в США стали тяжелейшим испытанием для американцев, выдержать которое помогает внутренний стержень, вера в духовную силу каждого человека. Таким мнением с корреспондентом ТАСС поделился участник "первой волны" спасательной операции на месте рухнувших башен-близнецов Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, детектив полиции в отставке Джеймс Линэм.

В Америке таких людей причисляют к национальным героям. Линэм, родившийся и выросший в Нью-Йорке, скромен, гордится простым происхождением и особенно 18 годами службы в полиции. "Сколько себя помню, всю жизнь вкалывал, как и мои братья, двоюродные братья, дяди, отец и дед, который был пожарным. Я начинал шахтером, потом вступил в профсоюз, а в полицейские пошел сравнительно поздно", - вспоминает бывший страж правопорядка.

Шахтерский опыт пригодился

Так вышло, что Линэм остался в ночь на 11 сентября 2001 года на работе - в 13-м участке полиции района Джамайка-Хайтс на Манхэттене.

"Когда я проснулся, то пошел подкрепиться, включил телевизор и услышал короткий репортаж, что небольшой самолет врезался в небоскреб на Манхэттене. Я понял, что дело обстоит гораздо серьезнее, позвонил боссу - лейтенанту Белуччи - и сказал ему, чтобы он быстро приехал в участок. И тут второй самолет врезался в другую башню ВТЦ", - продолжал Линэм.

По его словам, блюстителей порядка стали срочно собирать в здании, откуда руководили действиями полицейских детективов. Отбирали прежде всего по профессиональным навыкам, которые требовались при ликвидации разрушений такого масштаба. "Так как до полиции я работал шахтером, меня выбрали одним из первых", - заметил Джеймс.

Он также вспомнил, что по ходу дела в первоначальный план спасательной операции внесли изменения. "Многим приказали надеть форму и сосредоточиться в районе Манхэттенского моста. Таким образом была сформирована резервная команда на случай еще одного теракта", - пояснил он.

Смены по 12 часов

Расчистка гор арматуры, кирпичей и толстого слоя пыли велась в авральном режиме, Линэм с коллегами работали сменами по 12 часов.

"До этого мне приходилось видеть снос зданий, но все это не шло ни в какое сравнение с разрушениями на месте ВТЦ. Расчищали завалы, сверлили отверстия, прислушивались, вдруг раздастся стон или хрип того, кому посчастливилось уцелеть", - с болью вспоминает бывший полицейский. Обломки грузили в контейнеры на баржах, а потом вручную перебирали, чтобы найти фрагменты останков и личные вещи жертв.

Линэму тогда очень пригодились самые разнообразные навыки, полученные на курсах повышения квалификации детективов полиции: "Нам преподавали массу полезнейших вещей в таких сферах, как сбор и экспертиза вещественных доказательств, установление личности убитых".

Бывший полицейский обращает внимание, что многие американцы по собственной инициативе участвовали в операции, "работали как проклятые, их нельзя было заставить бросить все и уйти, чтобы хоть немного отдохнуть". Ближайшие рестораны бесплатно обеспечивали спасателей провиантом в любом количестве. В магазинах строительных материалов выдавали все необходимое для расчистки завалов.

Трагедии не празднуют

Теракты 2001 года не прошли бесследно для Джеймса, отмечающего, что он повидал немало, работая в убойном отделе полиции Нью-Йорка. "Вскоре после 11 сентября я ушел в отставку. Просто не смог больше заниматься расследованиями после пережитого. Я будто сгорел изнутри, просто понял, что с меня достаточно", - констатировал он.

"Своим детям я говорю: будьте сильными и вы сможете преодолеть почти все что угодно", - подчеркнул Линэм.

Он считает своим долгом отдавать дань памяти жертв трагедии и считает бестактным превращать ее очередную годовщину в подобие празднования. "Я дал зарок больше никогда не выходить на работу 11 сентября. В этот день я иду в бар или ресторан, где обстановка спокойная, и просто слушаю шум большого города. На Таймс-сквер можно время от времени встретить уличных артистов в форме полицейских или пожарных, некоторые приезжие спрашивают, а где расположен магазин сувениров "от 11 сентября". Такие случаи повергают меня в глубокое уныние и печаль. Такие события не празднуют", - пояснил бывший полицейский.

С прошлого года Линэм отмечает этот день у своего знакомого, банкира с Уолл-стрит, который тоже пережил теракты в Нью-Йорке. Он у себя дома в штате Коннектикут устроил мемориал жертвам 11 сентября. "У нас играет живая музыка, мы устраиваем салют. Я вспоминаю, своих напарников, погибших под завалами ВТЦ, и направляю своим детям СМС "Никогда не забыть", - резюмировал Линэм.

Американцы в воскресенье шестью минутами молчания почтили память 2977 мужчин, женщин и детей, погибших ровно 15 лет назад в результате крупнейших в истории США терактов.