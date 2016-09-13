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Васильева: первый мониторинг колледжей опубликуют к декабрю 2016 года

Общество
13 сентября, 8:04 UTC+3
Глава Минобрнауки отметила, что по итогам мониторинга массовая "чистка" колледжей не планируется
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Итоги первого мониторинга эффективности колледжей будут опубликованы не позднее 1 декабря 2016 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.

"Его (рейтинга) подготовка ведется. Эти данные будут открыты и появятся на сайте Минобра не позднее 1 декабря 2016 года", - сказала Васильева. По ее мнению, публикация рейтинга позволит выпускникам, которые нацелены на профобразование, сделать более четкий выбор.

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Министр добавила, что по итогам мониторинга массовая "чистка" колледжей не планируется. "Каждый случай будет рассматриваться отдельно, это будет мой личный контроль, потому что я считаю, что эта сфера сейчас на подъеме и мы должны ее всячески холить и лелеять во всех отношениях", - отметила Васильева.

Она добавила, что скоро появится еще одно нововведение в профобразовании. "Оно будет касаться процесса обучения - это выпускной квалификационный экзамен. Его задача - показать, что реально человек может сделать, то есть он сдаёт не только теорию, но и практику", - заключила министр.

Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3615515

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