Васильева: первый мониторинг колледжей опубликуют к декабрю 2016 года

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Итоги первого мониторинга эффективности колледжей будут опубликованы не позднее 1 декабря 2016 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.
"Его (рейтинга) подготовка ведется. Эти данные будут открыты и появятся на сайте Минобра не позднее 1 декабря 2016 года", - сказала Васильева. По ее мнению, публикация рейтинга позволит выпускникам, которые нацелены на профобразование, сделать более четкий выбор.
Министр добавила, что по итогам мониторинга массовая "чистка" колледжей не планируется. "Каждый случай будет рассматриваться отдельно, это будет мой личный контроль, потому что я считаю, что эта сфера сейчас на подъеме и мы должны ее всячески холить и лелеять во всех отношениях", - отметила Васильева.
Она добавила, что скоро появится еще одно нововведение в профобразовании. "Оно будет касаться процесса обучения - это выпускной квалификационный экзамен. Его задача - показать, что реально человек может сделать, то есть он сдаёт не только теорию, но и практику", - заключила министр.
Полный текст интервью с Ольгой Васильевой читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3615515