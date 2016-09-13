Голодец: правительство не обсуждает введение моратория на повышение пенсионного возраста

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает введение моратория до 2025 года на повышение пенсионного возраста в стране. Об этом журналистам в Симферополе сообщила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Нет, не обсуждается", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

В понедельник в электронной базе документов нижней палаты появилось сообщение о том, что депутаты от КПРФ Иван Мельников и Сергей Решульский внесли в Госдуму законопроект, который вводит мораторий на повышение пенсионного возраста до января 2025 года. В частности, законопроект предлагает установить мораторий на повышение пенсионного возраста, при достижении которого назначается страховая пенсия по старости, на период до 1 января 2025 года, внеся соответствующие дополнения в статью 35 федерального закона "О страховых пенсиях", а также определив условия отмены моратория или его продления после 1 января 2025 года". В документе указано, что внесение изменений в части повышения пенсионного возраста после 1 января 2025 года возможно при наличии положительных факторов, подтверждающих рост продолжительности жизни мужчин после достижения ими возраста 60 лет и женщин после достижения ими возраста 55 лет на основании данных за период с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года.

Если закон будет принят, он может вступить в силу с 1 января 2017 года.