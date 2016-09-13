Соцблок правительства готовит предложения по индексации маткапитала в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Предложения по индексации материнского капитала в 2017 году готовятся соцблоком правительства России. Об этом сообщила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Мы готовим предложения по индексации", - сказала Голодец. При этом она затруднилась назвать сумму, на которую планируется проиндексировать материнский капитал. "Пока я не могу назвать, потому что у нас не было окончательного бюджетного проектирования", - добавила вице-премьер.

В 2016 году материнский капитал не индексировался.

"Мы нуждаемся в поддержке молодых семей"

Голодец уверена, что программы поддержки молодых семей с детьми необходимо расширять. Смотрите также Путин: необходимо поддерживать молодых людей, впервые становящихся родителями Таким образом она прокомментировала предложение Минтруда развивать дополнительную поддержку матерей, родивших двоих детей до 30 лет. "Мы заинтересованы в развитии программ поддержки материнства. У нас продлена программа материнского капитала, по разным оценкам, ее вклад в рождаемость составил от 40 до 70%. У нас есть компенсация на рождение третьего ребенка. Но, конечно, сегодня мы нуждаемся в поддержке молодых семей, существуют различные обсуждения на эту тему, есть даже проекты нормативных актов", - сказала Голодец. Она отметила, что сейчас в России в фертильный возраст вступает крайне малочисленное поколение женщин. "И такая ситуация у нас будет продолжаться еще шесть лет, пока не подрастут более многочисленные поколения", - добавила Голодец.