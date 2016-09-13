Соцблок правительства готовит предложения по индексации маткапитала в 2017 году

Гендиректор "Санрайз тур" приговорен к трем годам колонии за неуплату 650 млн руб. налоговПроисшествия 13 сентября, 15:48
Путин: необходимо поддерживать молодых людей, впервые становящихся родителямиЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:37
Инкубатор "Швабе" спас жизнь детенышу пумы из Екатеринбургского зоопаркаНовости партнеров 13 сентября, 15:33
Соцблок правительства готовит предложения по индексации маткапитала в 2017 годуОбщество 13 сентября, 15:23
Новосибирские кандидаты от Партии роста в знак протеста снялись с выборов в ГДПолитика 13 сентября, 15:15
РЖД в 2016 г. оптимизируют расходы на БАМ и Транссиб еще на 5 млрд руб.Экономика и бизнес 13 сентября, 15:12
Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах страныЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:12
IT и нанотехнологии станут направлениями нового технопарка на УралеНовости Урала 13 сентября, 15:11
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in GoldОбщество 13 сентября, 14:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Предложения по индексации материнского капитала в 2017 году готовятся соцблоком правительства России. Об этом сообщила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
"Мы готовим предложения по индексации", - сказала Голодец. При этом она затруднилась назвать сумму, на которую планируется проиндексировать материнский капитал. "Пока я не могу назвать, потому что у нас не было окончательного бюджетного проектирования", - добавила вице-премьер.
В 2016 году материнский капитал не индексировался.
Голодец уверена, что программы поддержки молодых семей с детьми необходимо расширять.
Таким образом она прокомментировала предложение Минтруда развивать дополнительную поддержку матерей, родивших двоих детей до 30 лет.
"Мы заинтересованы в развитии программ поддержки материнства. У нас продлена программа материнского капитала, по разным оценкам, ее вклад в рождаемость составил от 40 до 70%. У нас есть компенсация на рождение третьего ребенка. Но, конечно, сегодня мы нуждаемся в поддержке молодых семей, существуют различные обсуждения на эту тему, есть даже проекты нормативных актов", - сказала Голодец.
Она отметила, что сейчас в России в фертильный возраст вступает крайне малочисленное поколение женщин. "И такая ситуация у нас будет продолжаться еще шесть лет, пока не подрастут более многочисленные поколения", - добавила Голодец.