Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соцблок правительства готовит предложения по индексации маткапитала в 2017 году

Общество
13 сентября, 15:23 UTC+3
При этом вице-премьер Ольга Голодец затруднилась назвать сумму, на которую будут проиндексированы выплаты
Материал из 1 страницы
Ольга Голодец

Ольга Голодец

© Артем Коротаев/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Предложения по индексации материнского капитала в 2017 году готовятся соцблоком правительства России. Об этом сообщила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Мы готовим предложения по индексации", - сказала Голодец. При этом она затруднилась назвать сумму, на которую планируется проиндексировать материнский капитал. "Пока я не могу назвать, потому что у нас не было окончательного бюджетного проектирования", - добавила вице-премьер.

В 2016 году материнский капитал не индексировался.

"Мы нуждаемся в поддержке молодых семей"

Голодец уверена, что программы поддержки молодых семей с детьми необходимо расширять.

Смотрите также
Путин: необходимо поддерживать молодых людей, впервые становящихся родителями

Таким образом она прокомментировала предложение Минтруда развивать дополнительную поддержку матерей, родивших двоих детей до 30 лет.

"Мы заинтересованы в развитии программ поддержки материнства. У нас продлена программа материнского капитала, по разным оценкам, ее вклад в рождаемость составил от 40 до 70%. У нас есть компенсация на рождение третьего ребенка. Но, конечно, сегодня мы нуждаемся в поддержке молодых семей, существуют различные обсуждения на эту тему, есть даже проекты нормативных актов", - сказала Голодец.

Она отметила, что сейчас в России в фертильный возраст вступает крайне малочисленное поколение женщин. "И такая ситуация у нас будет продолжаться еще шесть лет, пока не подрастут более многочисленные поколения", - добавила Голодец.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна
В других СМИ
Реклама
Фото
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера 27 тысяч мешков мусора
16
"ТеатРалли": как в Москве проходил первый велопробег известных актеров
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
2
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
3
Соль внесли в перечень продэмбарго
4
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
5
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
6
RT прокомментировал ситуацию с репортажем про британскую энергетическую компанию
7
Врио директора авиаотряда "Россия" назначен первый заместитель Одинцева
Темы дня
Реклама