Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поезда на МЦК следуют с небольшой задержкой

Общество
14 сентября, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Это уже второй сбой на кольце за последние сутки
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) следуют с небольшой задержкой по техническим причинам. Как сообщили в управлении Московской железной дороги (МЖД), во вторник в 7:58 мск в районе станции Канатчиково МЦК по техническим причинам из-за срабатывания приборов безопасности была снижена скорость одного из поездов.

Смотрите также
На МЦК разрешили провозить маленьких собак, но запретили входить в вагон с мороженым

"В 8:00 мск проблема была оперативно решена. Кратковременное замедление скорости электропоезда отразилось на семи идущих за ним поездах - они следуют с незначительной задержкой", - уточнил представитель МЖД, добавив, что в кратчайшие сроки поезда войдут в штатный режим движения.

"Для этого железнодорожники прилагают максимальные усилия", -заверили в управлении.

Это уже второй сбой на МЦК за последние сутки. Движение по кольцу было пущено 10 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
7
Очистить Байкал за 360 минут: волонтеры собрали на берегах озера тонны мусора
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Адвокат прокомментировал сообщения о €300 млн на швейцарских счетах Захарченко
2
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
3
Владелец "ЦентрОбуви" объявлен в розыск
4
Автор предложения о лишении через суд ученых степеней уволен из Минобрнауки
5
В Москве при ограблении продавец закрыла налетчика в магазине
6
В Якутии медведь напал на геолога АК "Алроса", тело человека не найдено
7
Представитель ООН посетил несовершеннолетних диверсантов Украины в ДНР
Темы дня
Реклама