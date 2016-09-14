Поезда на МЦК следуют с небольшой задержкой

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) следуют с небольшой задержкой по техническим причинам. Как сообщили в управлении Московской железной дороги (МЖД), во вторник в 7:58 мск в районе станции Канатчиково МЦК по техническим причинам из-за срабатывания приборов безопасности была снижена скорость одного из поездов.

"В 8:00 мск проблема была оперативно решена. Кратковременное замедление скорости электропоезда отразилось на семи идущих за ним поездах - они следуют с незначительной задержкой", - уточнил представитель МЖД, добавив, что в кратчайшие сроки поезда войдут в штатный режим движения.

"Для этого железнодорожники прилагают максимальные усилия", -заверили в управлении.

Это уже второй сбой на МЦК за последние сутки. Движение по кольцу было пущено 10 сентября.