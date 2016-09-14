Поезда на МЦК вошли в график движения

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) вошло в штатный режим после утреннего сбоя. Об этом сообщили ТАСС в управлении Московской железной дороги (МЖД).
"На данный момент движение поездов на МЦК осуществляется согласно расписанию", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в среду в 7:58 мск в районе станции "Канатчиково" МЦК по техническим причинам из-за срабатывания приборов безопасности была снижена скорость одного из поездов, поэтому движение происходит с небольшой задержкой.
"В 8:00 мск проблема была оперативно решена. Кратковременное замедление скорости электропоезда отразилось на семи поездах", - отметили в управлении.
Это уже второй сбой на МЦК за последние сутки. Движение по кольцу было пущено 10 сентября.