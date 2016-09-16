"Транснефть" возобновит перекачку нефтепродуктов в Украину 17 сентябряЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:38
Шойгу призвал заключать с предприятиями ОПК контракты полного жизненного циклаАрмия и ОПК 16 сентября, 19:35
Газон на стадионе "Казань-Арена" сдадут в эксплуатацию до 11 октябряСпорт 16 сентября, 19:32
ЦБ: траты из Резервного фонда в 2016 г. могут составить 2,3-3 трлн рублейЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:32
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допингСпорт 16 сентября, 19:30
Астахов сообщил о переезде в ПсковОбщество 16 сентября, 19:26
Глава Европарламента: ЕС может развалитьсяМеждународная панорама 16 сентября, 19:24
ЦБ: возможная заморозка добычи нефти не окажет заметного влияния на ребалансировку рынкаЭкономика и бизнес 16 сентября, 19:19
Расследующие крушение под Смоленском польские эксперты готовят эксперимент с трубойМеждународная панорама 16 сентября, 19:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СУЗДАЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Ростуризм поддержал идею о создании гастрономической карты России. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов в ходе деловой программы гастрономического фестиваля Медовуха Fest в Суздале.
"Это очень хорошая идея, действительно, гастрономическую карту России нужно создать. Идея чудесная", - подчеркнул Сафонов.
Подобный проект уже существует во Владимирской области, он начался весной по инициативе главы Суздаля Игоря Кехтера при поддержке некоммерческой организации "Агроэкотуризм России". Инициатива нацелена на формирование новых региональных брендовых маршрутов с активным участием производителей эксклюзивного гастрономического продукта. В течение года эксперты посетили семь районов области, исследовали 27 объектов, оценивая качество уровень сервиса, качество блюд и техническое состояние площадок. В результате появились туристические программы, включающие в себя посещение сельских ресторанов, ферм, исторических достопримечательностей.