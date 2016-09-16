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Ростуризм поддержал идею о создании гастрономической карты России

Общество
16 сентября, 17:58 UTC+3 СУЗДАЛЬ /Корр. ТАСС, Анна Устинова
Подобный проект уже существует во Владимирской области, инициатива нацелена на формирование новых региональных брендовых маршрутов с участием производителей эксклюзивного гастрономического продукта
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

СУЗДАЛЬ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Ростуризм поддержал идею о создании гастрономической карты России. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Ростуризма Олег Сафонов в ходе деловой программы гастрономического фестиваля Медовуха Fest в Суздале.

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"Это очень хорошая идея, действительно, гастрономическую карту России нужно создать. Идея чудесная", - подчеркнул Сафонов.

Подобный проект уже существует во Владимирской области, он начался весной по инициативе главы Суздаля Игоря Кехтера при поддержке некоммерческой организации "Агроэкотуризм России". Инициатива нацелена на формирование новых региональных брендовых маршрутов с активным участием производителей эксклюзивного гастрономического продукта. В течение года эксперты посетили семь районов области, исследовали 27 объектов, оценивая качество уровень сервиса, качество блюд и техническое состояние площадок. В результате появились туристические программы, включающие в себя посещение сельских ресторанов, ферм, исторических достопримечательностей.

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