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Столичные парконы оснастят видеорегистраторами

Общество
20 сентября, 9:02 UTC+3
Видеозапись может быть использована для анализа ДТП и как дополнительный аргумент при рассмотрении в суде дел, связанных с эвакуацией автомобилей
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Столичные парконы оборудуют видеорегистраторами. До конца декабря 2016 года устройства, фиксирующие дорожную обстановку, установят более чем на 250 автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщается на сайте столичной мэрии. В дальнейшем видеорегистраторы получат все 375 машин с парконами.

"Для предотвращения спорных ситуаций при ДТП и усиления контроля за поведением водителей на дорогах было решено оборудовать мобильные комплексы фотовидеофиксации видеорегистраторами", - отмечается в сообщении.

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С помощью специальных креплений видеорегистраторы установят на лобовом стекле машин таким образом, чтобы они не мешали обзору. При необходимости запись с видеорегистраторов может быть использована для анализа ДТП и как дополнительный аргумент при рассмотрении в суде. Видео с записывающих устройств снимается в высоком разрешении. Кроме того, одно из требований к камерам - способность считывать номера в любое время суток.

Сейчас в системе контроля парковочного пространства Москвы работает 375 мобильных комплексов фотовидеофиксации - парконов. Видеорегистраторы установят на все автомобили поэтапно. До конца декабря должны быть оборудованы 254 автомобиля. В 2017 году - остальные.

Автомобили-парконы курсируют по городу и следят за нарушениями правил стоянки и остановки автомобилей в зоне действия запрещающих знаков, а также следят за оплатой парковки. Для этого машины оснащены системой фотовидеофикасации "Паркрайт".

Недавно персональные видеорегистраторы получили инспекторы МАДИ, которые будут записывать на камеру процесс эвакуации автомобиля и общение с правонарушителями. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" также записывают на видеорегистраторы общение с безбилетниками.

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Платные парковки и эвакуация автомобилей
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