В РПЦ считают корректировку "пакета Яровой" преждевременной

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что пакет антитеррористических законов, известный также как "пакет Яровой", не требует немедленной корректировки. Такое мнение высказала в ходе слушаний в Общественной палате (ОП) РФ глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

"В целом, несмотря на наличие недоработок, мы считаем, что принятый закон отвечает интересам традиционных конфессий. Русская православная церковь полагает, что корректировка этого закона сейчас преждевременна", - заявила игумения Ксения. Она добавила, что первоначально "нужно изучить правоприменительную практику".

По словам игумении Ксении, ряд необходимых правок был внесен еще на этапе обсуждения законопроекта. В качестве примера она назвала ситуацию с необходимостью маркировать религиозную литературу. "Первоначальная версия проекта требовала маркировать такую литературу религиозной организацией, даже если она литературу не издавала, а только распространяла ее. Сейчас это требование снято, новый закон обязывает маркировать только ту литературу, которая издается и распространяется этой же религиозной организацией в рамках миссионерской деятельности", - отметила глава юридической службы Московской патриархии.

Необходимые послабления были внесены и в положение о документе о полномочиях для миссионеров. "Первоначальная версия обязывала иметь такой документ каждого миссионера. В рамках Русской православной церкви исключение составляли только архиереи. Принятый закон освобождает от обязанности иметь при себе этот документ широкий круг лиц: всех священнослужителей, руководителей религиозных организацией и членов любого коллегиального органа, не только руководящего", - уточнила она.

Возможные поправки

6 сентября президент России Владимир Путин не исключил корректировки законов из антитеррористического "пакета Яровой".

При этом глава государства считает необходимым соблюсти два условия: обеспечить безопасность людей и подумать об интересах операторов сотовой связи.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров позже рассказал, что возможные поправки к "пакету Яровой" прорабатываются и могут быть готовы к ноябрю текущего года.

"Пакет Яровой"

Пакет антитеррористических законов, авторами которого выступили депутат Ирина Яровая и сенатор Виктор Озеров, был подписан 7 июля президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу 1 июля 2018 года.

Он содержит запрет на миссионерскую деятельность, направленную на нарушение общественной безопасности и порядка, экстремистские действия, принуждение к разрушению семьи, посягательство на личность, права и свободы граждан. Также не допускается миссионерская деятельность, нацеленная на склонение к самоубийству, воспрепятствование к получению обязательного образования, побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей.

Документом также предлагается закрепить в Уголовном кодексе РФ в числе преступлений против мира и безопасности человечества новый состав - "международный терроризм" - и установить ответственность за него вплоть до пожизненного лишения свободы.