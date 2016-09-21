Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная

Общество
21 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Москве спокойная. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Смотрите также
Детей в РФ привьют двумя новыми вакцинами от гриппа

"Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин", - уточнили в управлении. Здесь также отметили, что в столице продолжается активная предсезонная вакцинация против гриппа. "За счет всех источников финансирования в Москве привито более 858 тыс. человек (7,1% от всего населения города), из которых в государственных медицинских организациях - более 760 тыс. человек", - отметили в надзорном ведомстве.

Большим спросом среди москвичей пользуются мобильные прививочные пункты у станций московского метро. С 5 по 19 сентября здесь от гриппа привито около 30 тыс. человек. Мобильные прививочные пункты будут работать по 25 сентября у станций метро "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная", "Теплый Стан".

С 26 сентября по 2 октября - у станций "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражская".

Смотрите также
Карта мобильных прививочных пунктов опубликована на портале открытых данных Москвы

Время работы мобильных прививочных пунктов: в рабочие дни недели с 8:00 до 20:00 мск, в субботу - с 9:00 до 18:00 мск, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 мск. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Привиться от гриппа на безвозмездной основе можно в городских поликлиниках как по месту прикрепления, так и по месту работы, а также в Центре медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы на улице Маршала Бирюзова, 39. Кроме того, по согласованию с руководителем медицинской организации возможна организация вакцинации сотрудников предприятий непосредственно на рабочих местах посредством выездных прививочных бригад. Привиться от гриппа можно и в платных поликлиниках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
В Московском метрополитене открылась первая кофейня
6
В поезде-музее новосибирского метро открылась экспозиция, посвященная пожарной службе
16
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in Gold
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
2
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
3
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
4
Украинские суды отказали "Газпрому" в обжаловании антимонопольного штрафа в $3,4 млрд
5
Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы
6
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей
7
Путин запустил в эксплуатацию новое нефтяное месторождение
Темы дня
Реклама