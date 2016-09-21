Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная

"Спартак" проиграл хабаровскому СКА и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 13:54
При чем здесь Лужков: что москвичи помнят о своем старом мэреПолитика 21 сентября, 13:53
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:22
Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойнаяОбщество 21 сентября, 13:21
Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира со включенным микрофономСпорт 21 сентября, 13:20
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страныМеждународная панорама 21 сентября, 13:15
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказанияПроисшествия 21 сентября, 13:11
Кубань представит на форуме "Сочи-2016" проект стоянок для яхтЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:10
Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместные учения в АрктикеАрмия и ОПК 21 сентября, 13:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Москве спокойная. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.
"Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин", - уточнили в управлении. Здесь также отметили, что в столице продолжается активная предсезонная вакцинация против гриппа. "За счет всех источников финансирования в Москве привито более 858 тыс. человек (7,1% от всего населения города), из которых в государственных медицинских организациях - более 760 тыс. человек", - отметили в надзорном ведомстве.
Большим спросом среди москвичей пользуются мобильные прививочные пункты у станций московского метро. С 5 по 19 сентября здесь от гриппа привито около 30 тыс. человек. Мобильные прививочные пункты будут работать по 25 сентября у станций метро "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная", "Теплый Стан".
С 26 сентября по 2 октября - у станций "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражская".
Время работы мобильных прививочных пунктов: в рабочие дни недели с 8:00 до 20:00 мск, в субботу - с 9:00 до 18:00 мск, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 мск. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
Привиться от гриппа на безвозмездной основе можно в городских поликлиниках как по месту прикрепления, так и по месту работы, а также в Центре медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы на улице Маршала Бирюзова, 39. Кроме того, по согласованию с руководителем медицинской организации возможна организация вакцинации сотрудников предприятий непосредственно на рабочих местах посредством выездных прививочных бригад. Привиться от гриппа можно и в платных поликлиниках.