Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Москве спокойная. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Показатели заболеваемости ниже расчетных эпидемических пороговых величин", - уточнили в управлении. Здесь также отметили, что в столице продолжается активная предсезонная вакцинация против гриппа. "За счет всех источников финансирования в Москве привито более 858 тыс. человек (7,1% от всего населения города), из которых в государственных медицинских организациях - более 760 тыс. человек", - отметили в надзорном ведомстве.

Большим спросом среди москвичей пользуются мобильные прививочные пункты у станций московского метро. С 5 по 19 сентября здесь от гриппа привито около 30 тыс. человек. Мобильные прививочные пункты будут работать по 25 сентября у станций метро "Тульская", "Царицыно", "Домодедовская", "Перово", "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Петровско-Разумовская", "Речной вокзал", "Бауманская", "Тушинская", "Молодежная", "Теплый Стан".

С 26 сентября по 2 октября - у станций "Павелецкая", "Дмитровская", "Киевская", "Алтуфьево", "Новокосино", "Планерная", "Семеновская", "Люблино", "Белорусская", "Ясенево", "Новогиреево", "Пражская".

Время работы мобильных прививочных пунктов: в рабочие дни недели с 8:00 до 20:00 мск, в субботу - с 9:00 до 18:00 мск, в воскресенье - с 9:00 до 16:00 мск. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Привиться от гриппа на безвозмездной основе можно в городских поликлиниках как по месту прикрепления, так и по месту работы, а также в Центре медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы на улице Маршала Бирюзова, 39. Кроме того, по согласованию с руководителем медицинской организации возможна организация вакцинации сотрудников предприятий непосредственно на рабочих местах посредством выездных прививочных бригад. Привиться от гриппа можно и в платных поликлиниках.