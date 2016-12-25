МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Журналисты НТВ скорбят в связи с гибелью коллег в катастрофе Ту-154, говорится в сообщении телеканала.

"Коллеги соболезнуют в связи с гибелью корреспондента-продюсера НТВ Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова при крушении Ту-154 в районе Сочи", - отмечается на сайте телеканала.

В нем подчеркивается, что "оператор НТВ Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов во всех горячих точках работали, как правило, вместе. И в командировку в Сирию они снова летели вместе".

На НТВ отметили, что "Олег Пестов работал во всех горячих точках - он был на чеченской войне, на Майдане на Украине, работал в Донецкой и Луганской народных республиках. Когда началась операция российских ВКС в Сирии, он сказал, что его долг - поехать туда. Но даже находясь на передовой, Олег всегда надевал пиджак. Говорил, что оператор обязан выглядеть достойно. А дома его всегда ждали жена и двое сыновей".

"Евгений Толстов никогда не переставал удивляться окружающему миру. Он почти всегда, в любую командировку, брал с собой фотоаппарат, а потом радовал друзей фотографиями животных и природы. В его аккаунте в одной из соцсетей всегда можно было увидеть фотографии его любимой Оленьки. Только так он называл свою жену. Евгений был среди тех журналистов, кто сопровождал самый первый гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую народные республики. А потом были новые командировки в горячие точки", - отмечается в сообщении телеканала.

Самое первое испытание в горячей точке у Михаила Лужецкого было в Славянске. "В этот город, ставший символом мужества и сопротивления небольшой группы ополченцев, он попал в самый разгар боев. Тогда журналисты все вместе прятались в подвалах единственной уцелевшей гостиницы. Но едва обстрелы прекращались, поднимались наверх, чтобы зафиксировать новые жертвы среди мирного населения. Михаил каждый раз переживал, что за него будет волноваться мама. А едва вернувшись из командировки, снова просился в Донецк", - отметили на НТВ. "По трагическому стечению обстоятельств единственная фотография разбившегося самолета сделана именно Евгением Толстовым. Перед вылетом рейса, из которого уже никто не вернется", - говорится в сообщении памяти журналистов НТВ.

Самолет Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, исчез с экранов радаров через две минуты после вылета из Адлера. На борту находилось 92 человека. По данным оборонного ведомства, среди пассажиров находились Елизавета Глинка (доктор Лиза), директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов.

Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На месте происшествия идет поисковая операция. Специалисты обнаружили и подняли из воды тела десяти человек.