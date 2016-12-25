Володин: спасение людей было для доктора Лизы делом всей ее жизни

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Спасение людей было для доктора Лизы делом всей ее жизни, она без колебания была готова пойти под пули и снаряды, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Имя правозащитника и врача, главы фонда "Справедливая помощь Елизаветы Глинка числится в списке пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, "доктор Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии".

"Невозможно, очень трудно говорить о Елизавете Петровне в прошедшем времени", - сказал Володин, отвечая на вопрос ТАСС о вкладе доктора Лизы в развитие правозащитного и волонтерского движения в России. "Она понимала, что в любой момент может не вернуться, но всегда шла навстречу любой опасности ради цели, благороднее которой трудно представить. Вот и в этот раз сама вызвалась сопровождать гуманитарный груз в Сирию...", - напомнил спикер.

"Всегда поражала ее преданность своей миссии помогать людям", - продолжил глава нижней палаты парламента РФ. Володин подчеркнул, что доктор Лиза без колебания была готова пойти под пули и снаряды, если только у нее был шанс помочь и спасти жизнь детей. "И она спасла. И она помогала. И она жила этим", - сказал политик.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

"Ее авторитет был велик, уважение к ней - колоссально, и это абсолютно заслуженно. Спасение людей было делом всей ее жизни, она не мыслила себя иначе", - убежден председатель Госдумы. "Доктор Лиза навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах образцом бескорыстного, благородного служения людям и обществу. Светлая и вечная память", - заключил спикер.

Ранее Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким всех погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение над Черным морем в районе Сочи. "Приношу свои глубочайшие соболезнования семьям погибших в результате этой ужасной трагедии. Трудно поверить в случившееся. Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас. Скорбим вместе с вами", - привело слова спикера думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

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