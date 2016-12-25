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Информации о выживших в катастрофе Ту-154 пока нет

Происшествия
25 декабря, 18:32 дата обновления: 25 декабря, 19:02 UTC+3
Глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию причин крушения самолета, отметил, что говорить о теракте пока преждевременно
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Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета ТУ-154 Минобороны РФ

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета ТУ-154 Минобороны РФ

© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 25 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 пока что не располагает данными о выживших в катастрофе. Об этом сообщил глава комиссии, министр транспорта РФ Максим Соколов на заседании штаба по ликвидации последствий ЧС.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза

"Поисково-спасательная операция, организованная силами МЧС, Росморречфлота, Росавиации, Министерства обороны, продолжает свою работу. На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет", - сказал он. 

Соколов также заявил, что поисковая операция в районе крушения Ту-154 Министерства обороны будет проводиться под эгидой МЧС России. "Прошу МЧС координировать эту работу", - сказал он в ходе заседания правительственной комиссии в Сочи.

Министр отметил, что поисковая операция ведется силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота. "Завершение поисковой операции - наша основная задача", - отметил министр, уточнив, что сроки ее проведения пока не определены.

Глава Минтранса также заявил, что ответственность по вывозу тел погибших в катастрофе Ту-154 возложена на Минобороны.

"По вопросам, связанным с вывозом тел и их фрагментов, их хранения, возлагаю ответственность на Министерство обороны и их летный отряд для обеспечения этих перелетов в Москву и последующего взаимодействия с МЧС, Минздравом, мэрией Москвы", - сказал министр. 

Процедура опознания

Родственники погибших в авиакатастрофе Ту-154 должны прибыть в Москву для опознания.

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"Все основные мероприятия и организация работы с родственниками по решению правительственной комиссии будут проходить в Москве, в Министерстве обороны, куда будут доставлены тела погибших и фрагменты их тел для опознания. Поэтому всех родственников прошу прибыть в Минобороны для опознания и забора генетического материала", - сказал Соколов.

Дальнейшие действия по развертыванию поисково-спасательной операции в зоне крушений Ту-154 будет координировать МЧС, отметил глава Минтранса.

Второе заседание правительственной комиссии по ЧС назначено на 8:00 мск в понедельник в здании аэропорта Адлер.

Крушение Ту-154 в Черном море

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение в Черном море 25 декабря после дозаправки в аэропорту Адлера. В 05:27 мск он пропал с экранов радаров. На его борту находились 92 человека, в том числе военнослужащие ВС РФ, представители СМИ и музыканты ансамбля имени Александрова. В списках также значится глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, которая также известна как доктор Лиза.

Обломки Ту-154 были обнаружены на глубине 50-70 метров в 1,5 км от побережья в районе Сочи.

"Ее жизнь - это подвиг": реакция на гибель доктора Лизы

"Они были незаменимые": реакция на крушение самолета Минобороны в Сочи

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