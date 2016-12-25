Минтруд в связи с крушением Ту-154 организует выплаты компенсаций семьям погибших

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МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Минтруда Максим Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем дал поручения об организации выплаты компенсации семьям погибших. Об этом сообщается на сайте министерства.
"Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 дал ряд поручений об организации работы по выплатам семьям погибших", - отмечается в сообщении.
В частности, Пенсионный фонд РФ обязуется провести оперативное установление членам семей погибших граждан пенсии по случаю потери кормильца. Роструду поручено провести работу по расследованию авиакатастрофы, а также выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию, подчеркивают в ведомстве.
Минтруд и глава министерства Максим Топилин выражают глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатастрофе.
Родственники погибших в авиакатастрофе пассажиров Ту-154, которые состояли в трудовых отношениях, получат страховую выплату по линии Фонда социального страхования (ФСС) в размере 1 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.
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"Родственники погибших, которые состояли в трудовых отношениях получат по 1 млн рублей по линии ФСС", - подтвердил Вуколов, отметив, что сейчас сверяются списки.
"Выплата по авиастрахованию составит около 2 млн рублей. Военнослужащие получат выплаты от Минобороны. Также семьи получат материальную компенсацию от регионов и выплаты по добровольному страхованию, если погибшие были застрахованы дополнительно", - сказал Вуколов. Документация по необходимым выплатам будет подготовлена оперативно, добавил он.
Ранее Всероссийский союз страховщиков сообщил, что родные погибших военных получат до 7,8 млн рублей, а гражданских - 3 млн рублей. Страховая компания "Согаз" отметила, что семья каждого погибшего военнослужащего получит 5,8 млн рублей.
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