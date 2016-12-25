Опознание тел погибших при крушении Ту-154 будет производиться в Москве

МОСКВА, 25 декабря, /ТАСС/. Опознание тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны будет производиться в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта РФ.

"Опознание тел погибших в результате катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве. Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам", - говорится в сообщении министерства.

Также в ведмостве уточнили, что психологическая помощь будет оказываться в Минобороны.

Самолет пропал с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, из которых 64 являлись артистами ансамбля Александрова. Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России в Сирии. Помимо них, на борту также были представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий