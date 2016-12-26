К посольству РФ в Оттаве несут цветы в память о жертвах катастрофы Ту-154

ОТТАВА, 26 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадцы несут цветы к посольству России в столице страны и зажигают свечи в память о жертвах катастрофы Ту-154 под Сочи. Также, по свидетельству корреспондента ТАСС, люди оставляют на заборе дипмиссии записки со словами поддержки и скорби на русском и английском языках.

"Хоть мы и живем в Канаде, но эта трагедия коснулась и нас. Мы скорбим вместе с вами", - поделился один из пришедших к посольству соотечественников.

Самолет Ту-154 пропал с экранов радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В списке находившихся на борту значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия"). Согласно списку пассажиров Ту-154, опубликованному на сайте Минобороны РФ, на борту самолета находились 92 человека.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика