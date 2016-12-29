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Медведев утвердил перечень жизненно-необходимых лекарств на 2017 год

Общество
29 декабря, 14:04 UTC+3
Перечень составлен для контроля цен на препараты из этого списка, сообщил премьер РФ
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ГОРКИ, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении нового списка жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий, 2017 год. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций, ну и, конечно, чтобы эти лекарства оставались доступными для людей",- сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

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Как заявил премьер, с недавнего времени перечень таких лекарств стал формироваться более открыто и с участием профессионального сообщества. Благодаря этому, правительство будет лучше понимать, какие лекарства наиболее востребованы, какова ситуация с ценами на них, а также насколько регионы обеспечены тем или иным лекарственным препаратом.

"Цены, вообще, на лекарства и проблемы здравоохранения по социологическим опросам остаются, может быть, одной из наиболее существенных тем для практически любой российской семьи", - сказал Медведев.

Список будет постоянно обновляться

Вице-премьер Ольга Голодец на совещании отметила, что список важнейших лекарств не будет составляться один раз в год, перечень будет обновляться по мере поступления новых лекарственных средств. 

"На следующий год планируется сделать новый шаг по просьбе фармпроизводителей. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов", - сказала Голодец.

По ее словам, фармацевтические компании сейчас набрали высокую скорость создания и вывода на рынок новых лекарственных препаратов.

"Мы ожидаем выхода на рынок серьезных лекарственных препаратов", - сказала вице-премьер. В частности, по ее словам, ожидается появление на рынке новых лекарств по борьбе с онкологическими заболеваниями.

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Вице-премьер напомнила, что за последние два года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был заметно расширен, в него включили 96 новых наименований.

"А всего в нем содержится 646 международных непатентованных наименований, он полностью гарантирует оказание лекарственной помощи", - сказала она.

Медведев обратил внимание на то, что международные непатентованные наименования лекарств - это по сути химическая формула. "А названия лекарств могут быть очень разными, потому что они выпускаются разными поставщиками и с некоторыми добавками. Короче говоря, лекарств будет больше, чем химических наименований", - отметил глава правительства.

По словам Голодец, в последние годы в списке жизненно необходимых лекарств увеличивается доля препаратов российского производства. В частности, благодаря росту в отечественной фарминдустрии, как отметила вице-премьер, доля российских лекарств выросла с 72% в 2015 году до 76,8% в 2016 году.

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