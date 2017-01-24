Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 59.22
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инициаторы установки мемориальной доски Колчаку обжалуют решение о ее демонтаже

Общество
24 января, 18:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, января. /ТАСС
Координатор центра "Белое дело" Олег Шевцов подчеркнул, что перед установкой доски инициаторы прошли все этапы согласований в городском правительстве, включая ее внешний вид
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Инициаторы установки мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку в Санкт-Петербурге обжалуют в Городском суде решение о ее демонтаже, принятое Смольнинским районным судом. Об этом ТАСС сообщил координатор мемориально-просветительского и историко-культурного центра "Белое дело" (инициатора установки мемориальной доски) Олег Шевцов.

"Мы в потрясении, нам только что объявили о том, что доску надо демонтировать. Конечно, мы расстроены, но это повод мобилизоваться, мы подадим апелляцию в Городской суд в течение месяца", - сказал Шевцов. Он подчеркнул, что перед установкой доски инициаторы прошли все этапы согласований в городском правительстве, включая ее внешний вид. Процесс согласований был долгим - идея установки мемориальной доски Колчаку в Санкт-Петербурге появилась еще в 2012 году, а установили ее осенью 2016 года.

Смотрите также
Суд постановил демонтировать мемориальную доску адмиралу Колчаку в Петербурге

На озвученные в суде доводы истцов о том, что Колчак ранее признан военным преступником и не реабилитирован, Шевцов отметил, что "закон об установке мемориальных досок никак не связан с реабилитацией вообще". К тому же, по его словам, "на Колчака "вешают" преступления Семенова, Анненкова или, например, расстрел на ледоколе "Ангара", к которым он не мог иметь отношения".

Истцы предоставили суду документы, касающиеся правового статуса Колчака. По их словам, по действующему законодательству РФ, Колчак по настоящее время является преступником, поскольку в 1999 году военный суд Забайкальского военного округа признал его не подлежащим реабилитации. Позже это решение подтвердил Верховный суд.

Смольнинский районный суд Петербурга удовлетворил иск к городским властям с требованием демонтировать мемориальную доску Колчаку, установленную в ноябре 2016 года. Ответчиком по административному иску выступало правительство Санкт-Петербурга, в качестве заинтересованных лиц были привлечены комитет по культуре Смольного и историко-культурный центр "Белое дело", который выступил инициатором увековечивания памяти Колчака.

Мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку в ноябре 2016 года установили на доме Большой Зелениной улице, где он жил в Петербурге с 1906 по 1912 годы. Несколько раз неизвестные пытались ее повредить, но организаторы увековечения памяти Колчака ее восстанавливали.

О Колчаке

Александр Колчак (1874-1820 гг.) - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, в 1894-1900 годах служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско- японской и Первой мировой войне. Осенью 1915 года Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 гг. он был командующим Черноморским флотом.

Смотрите также
В Петербурге облили черной краской мемориальную доску адмиралу Колчаку

После Октябрьской революции стал одним из лидеров белого движения.

В России установлено несколько памятных знаков, посвященных Колчаку. В Санкт-Петербурге в 2002 году уже была установлена мемориальная доска Колчаку как известному выпускнику Морского корпуса Петра Великого. В Екатеринбурге в 2006 году мемориальная доска Колчаку была установлена на здании Свердловского областного отделения Русского географического общества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы потушен
2
Около 500 человек эвакуировано из ТЦ "Рио" на юго-западе Москвы из-за пожара
3
В отношении корреспондента RT заведено дело об участии в массовых беспорядках в Вашингтоне
4
СК: потерявшийся на Кубани 10-летний мальчик умер от холода
5
Адвокат: позиция обвинения в деле Януковича грозит пересмотром резолюции ООН по Крыму
6
Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов
7
Повитухи, бурная Ангара и учителя-вахтовики: как живет деревня староверов
Темы дня
Реклама