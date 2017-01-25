Москва встала в многокилометровых пробках

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Резкое похолодание и ночной снегопад усложнили движение транспорта на московских дорогах. По данным "Яндекс.Пробки" дорожная ситуация сейчас оценивается в 8 из 10 возможных баллов.

"Резкое похолодание и снег в Москве. Плюс 3 балла к обычным. Очень сложно на Волгоградском и на севере МКАД", - отмечается в сообщении сервиса.

По прогнозам аналитиков, заторы продержатся до полудня. К вечеру пробки вернутся.

По данным синоптиков Гидрометцентра РФ, за последние сутки температура в городе упала сразу на 10 градусов, снегопад, который обрушился на город ночью, принес до 20% месячной нормы осадков. Город убирают около 10 тыс. единиц снегоуборочной техники.