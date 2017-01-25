Диетолог советует россиянам есть меньше колбасы и больше овощей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Нерациональное питание, избыточное употребление колбасных изделий, мучного, сахара и соли является одной из основных причин ожирения у россиян. Увеличение продуктовой корзины за счет овощей и фруктов может позитивно сказаться на здоровье граждан страны, но здоровое питание нужно пропагандировать. Об этом сказал ТАСС руководитель лаборатории эпидемиологии питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", эксперт Лиги здоровья наций Александр Батурин.

Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд разработал новую потребительскую корзину для россиян, учитывающую необходимость повышения качества и норм питания. В проекте потребительской корзины может быть меньше круп и хлеба, но больше мяса, овощей, фруктов и молочных продуктов.

"Потребительская корзина хуже не станет от того, что добавят овощей и фруктов. Хлеб и крупы убавят, но, на мой взгляд, хлеба особенно бояться не надо. Больше молочных продуктов - это тоже правильно. А увеличение нормы мяса - если речь идет не о колбасе и сосисках, так это хорошо", - сказал диетолог.

Батурин также напомнил, что потребительская корзина не является рекомендациями по питанию, а служит для расчета прожиточного минимума и продуктовой инфляции. При этом при расчете новых норм продуктовой корзины, которые могут начать применяться уже с 2018 года, были учтены рекомендации по здоровому питанию, утвержденные Минздравом РФ. Последняя версия рекомендаций была подписана 19 августа 2016 года.

"С одной стороны, хорошо, но с другой - это же не рекомендация по питанию. Идеи здорового питания нужно продвигать в средствах массовой информации: меньше жира, меньше сахара, меньше соли и меньше колбасы в том числе, а больше овощей и фруктов", - пояснил он.

Стратегия ЗОЖ

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства.

В проект стратегии заложены такие предложения, как сокращение времени рекламы колбасы и колбасных изделий на ТВ, рекламы фастфуда, газировок и чипсов.

По словам Батурина, именно с избыточным потреблением колбасных изделий, сахара и соли во многом связан рост уровня ожирения среди мужчин и женщин. "Раньше было видно, как россияне питаются в праздники, а как в будни. Сейчас эта разница практически стерлась. Многие на завтрак, обед и ужин могут есть деликатесы и кондитерские изделия", - добавил Батурин.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов отмечал, что "за 20 лет распространенность ожирения выросла в три раза".

Батурин при этом добавил, что существенно увеличилась распространенность ожирения среди детей. Причины те же - нерациональное питание и низкая физическая активность.

Эксперты отмечают, что избыточная масса тела повышает риск возникновения целого ряда неинфекционных заболеваний, в том числе диабета, инсультов и инфарктов.

Подробно вопросы здорового питания будут обсуждаться на предстоящем XI Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России". Форум пройдет в Москве с 19 по 21 апреля 2017 года в выставочном комплексе "Гостиный двор".